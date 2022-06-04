Бронежилети та каски: військовим медикам із Запоріжжя передали чергову партію амуніції

Запорізькі медики отримали комплекти спорядження від українського виробника

Легка амуніція дозволить виконати стандарти та зберегти більше життів / Фото: Колаж: Сьогодні

Медики, що працюють майже на передовій, отримали новенькі бронежилети та каски від компанії Метінвест. Передав їх нашим захисникам відомий спортсмен Денис Силантьєв.

За словами спортсмена, лікарі – справжні герої, які щодня рятують життя українців, що постраждали від російської агресії. А Метінвест Ахметова і Новинського роблять усе, щоб допомогти медикам.

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"Ми передали лікарям чергову партію захисної амуніції, тому що вони повинні бути у безпеці, рятуючи життя людей", – розповів Силантьєв.

Реакція медиків

Військові медики радіють отриманій допомозі та жартують, що це подарунок до сотого дня війни. Вони переконані, що у такому спорядженні визволяти українські землі значно легше.

"Ти одягаєш каску і вона чітко сидить на голові. Можна навушники надіти або "ночник". Такі каски ледь не для спецпідрозділів, ми про такі і не мріяли", – зізнався військовослужбовець ЗСУ з позивним "Котик".

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Всього Силантьєв передав медикам 15 комплектів амуніції, які складаються з бронежилетів та касок. У військових медиків свої норми, їм необхідно мати не більше 30% навантаження від власної ваги, отримана амуніція дозволить виконати стандарти.

"У медика, крім бронежилета, ще тактичний рюкзак. І, не дай боже, боєць. Тому мінус кожен кілограм – це надзвичайно важливо", – пояснив військовослужбовець ЗСУ з позивним "Док".

Допомога українцям

За 100 днів війни на проєкти допомоги Україні Метінвест спрямував понад 1,5 млрд грн. Підтримку надають за декількома напрямками:

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компанія виробляє щотижня 2 тис. бронежилетів для бійців Збройних сил України та територіальної оборони;

передає на передову техніку;

забезпечує військових касками, аптечками та турнікетами;

обладнує місця для тимчасових переселенців з гарячих точок.

Окрім цього, створений спільно з ДТЕК та Фондом Ріната Ахметова гуманітарний проєкт надає харчові продукти та ліки незахищеним верствам українців.

Раніше ми писали, де переселенцям отримати гуманітарну допомогу в Києві та що проєкт "Рятуємо життя" скерував у різні області понад 3 тисячі тонн наборів першої потреби.