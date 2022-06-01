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Гумпроект "Рятуємо життя" направив у регіони України вже понад 3 тисячі тонн наборів першої потреби

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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1 червня, 15:30
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Допомога українцям передається безоплатно, за максимально спрощеним форматом
Переселенці отримують допомогу від гуманітарного проєкту "Рятуємо життя"
Переселенці отримують допомогу від гуманітарного проєкту "Рятуємо життя" / Фото: Колаж: Сьогодні

Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" з моменту започаткування доставив майже 3000 тонн наборів першої потреби. Їх отримали 56903 українців – діти, люди похилого віку та жінки. Про це йдеться у проміжному звіті проєкту, опублікованому на сайті SCM.

Всього у регіони України доставлено:

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  • 1113 тонн – у Запоріжжя;
  • 962 – у Кривий Ріг;
  • 549 – у Кам’янське;
  • 401 – у Дніпро.

Вся допомога передається безоплатно, за максимально спрощеним форматом – прийшов, надав документи посвідчення особи, отримав пакунок.

Також у травні розширилися напрями гуманітарної підтримки. Окрім харчових продуктів і речей першої потреби, в Україну надходять і медичні препарати: медзаклади Запоріжжя та Кам’янського отримали препарати й витратні матеріали на 238 тисяч євро від гуманітарного проєкту "Рятуємо життя". На черзі – вітаміни для дорослих і дітей.

Як відомо, проєкт "Рятуємо життя" був створений групою "Метінвест" і ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова. Днями він підписав меморандум про співпрацю з Agritrade Ukraine, що виступає координаційним центром Федерального міністерства продовольства й сільського господарства Німеччини. У межах угоди планується надходження 200 тонн харчових продуктів і предметів першої потреби щомісячно. Завдяки цьому партнерству приблизно 30000 мешканців постраждалих регіонів зможуть жити більш якісно та не боятися голоду.

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