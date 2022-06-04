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Підтримка переселенців – де отримати гуманітарну допомогу в Києві

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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4 червня, 11:58
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Евакуйовані з інших міст українці можуть отримати продуктові набори в столиці
Евакуйовані українці можуть отримати підтримку в Києві
Евакуйовані українці можуть отримати підтримку в Києві / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Щодня все більше людей не лише повертаються до української столиці, а й знаходять там новий дім.

Евакуюють громадян до Києва зі Слов’янська, Сєвєродонецька, Харкова, Миколаєва та інших міст і селищ, де точаться жорстокі бої.

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Щоб підтримати внутрішньо переміщених осіб, Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до столиці. Понад 2,4 тис. продуктових наборів можна отримати у територіальному центрі соціального обслуговування Солом'янського району.

До складу наборів входять продукти першої необхідності:

  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

"Порятунок життів"

Допомогу переселенцям надають у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Фонд Ріната Ахметова надав гуманітарної допомоги 2,5 млн українців.

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Понад 1,1 млн громадян отримали допомогу безпосередньо від Фонду, решту – від бізнесів SCM. Лише до Києва передали понад 52 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч жителів України.

Раніше ми писали, що проєкт "Рятуємо життя" скерував у різні області понад 3 тисячі тонн наборів першої потреби і як отримати допомогу в територіальних центрах Києва.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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