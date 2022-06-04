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Бронежилеты и каски: военным медикам из Запорожья передали очередную партию амуниции

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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4 июня, 12:15
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Запорожские медики получили комплекты снаряжения от украинского производителя
Легкая амуниция позволит выполнить стандарты и сохранить больше жизней
Легкая амуниция позволит выполнить стандарты и сохранить больше жизней / Фото: Коллаж: Сегодня

Медики, работающие почти на передовой, получили новенькие бронежилеты и каски от компании Метинвест. Передал их нашим защитникам известный спортсмен Денис Силантьев.

По словам спортсмена, врачи – настоящие герои, ежедневно спасающие жизнь украинцев, пострадавших от российской агрессии. Метинвест Ахметова и Новинского делают все, чтобы помочь медикам.

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"Мы передали врачам очередную партию защитного снаряжения, потому что они должны быть в безопасности, спасая жизни людей", – рассказал Силантьев.

Реакция медиков

Военные медики радуются полученной помощи и шутят, что это подарок к сотому дню войны. Они убеждены, что в таком снаряжении освобождать украинские земли гораздо легче.

"Ты одеваешь каску и она четко сидит на голове. Можно наушники надеть или "ночник". Такие каски чуть ли не для спецподразделений, мы о таких и не мечтали", – признался военнослужащий ВСУ с позывным "Котик".

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Всего Силантьев передал медикам 15 комплектов амуниции, состоящих из бронежилетов и касок. У военных медиков свои нормы, им необходимо иметь не более 30% нагрузки от собственного веса, полученная амуниция позволит выполнить стандарты.

"У медика, кроме бронежилета, еще тактический рюкзак. И, не дай бог, боец. Поэтому минус каждый килограмм – это очень важно", – объяснил военнослужащий ВСУ с позывным "Док".

Помощь украинцам

За 100 дней войны на проекты помощи Украине Метинвест направил более 1,5 млрд грн. Поддержку оказывают по нескольким направлениям:

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  • компания производит еженедельно 2 тыс. бронежилетов для бойцов Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны;
  • передает на передовую технику;
  • обеспечивает военных касками, аптечками и турникетами;
  • оборудует места для временных переселенцев из горячих точек.

Кроме того, созданный совместно с ДТЭК и Фондом Рината Ахметова гуманитарный проект предоставляет пищевые продукты и лекарства незащищенным слоям украинцев.

Раньше мы писали, где переселенцам получить гуманитарную помощь в Киеве и что проект "Спасаем жизнь" направил в разные области свыше 3 тысячи тонн наборов первой потребности.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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