Як провідні компанії підтримують своїх співробітників

Про власний досвід розповіла HR директор UKRSIBBANK BNP Paribas Group Наталя Галунко.

HR директор UKRSIBBANK BNP Paribas Group Наталя Галунко поділилася досвідом підтримки працівників під час війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного стану багато українських компаній призупинили свою діяльність. Але банківська система, втримавшись у важкі перші дні агресії, потім демонструвала неабияку стійкість і стабільність роботи. Насамперед це стало можливим завдяки підтримці та релокації співробітників. Про те, як фінансистам вдалося забезпечити безперебійну роботу під час війни, "Сьогодні" розповіли в UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Нові реалії

Військова агресія Росії проти України примусила роботодавців повністю змінювати підходи до роботи з персоналом. Але для URSIBBANK BNP Paribas турбота про співробітників завжди була у фокусі стратегії роботи з людьми.

"Наразі у нас є дві рівноцінні та взаємозалежні мети: перша – підтримка наших співробітників, які, як і усі українці, потерпають не тільки від прямої загрози життю, а й знаходяться у ціннісній кризі; друга – підтримка життєздатності нашої організації, яка є одним із системних банків, ефективність роботи якого напряму впливає на обороноздатність країни", – розповідає HR директор UKRSIBBANK BNP Paribas Group Наталя Галунко.

За її словами, з самого початку війни банк організував евакуацію співробітників із зон з підвищеною небезпекою.

"Ми перевезли в Західну Україну приблизно 500 наших співробітників та їхніх родин. Для тих, хто пересувався країною самостійно, було облаштовано тимчасові прихистки в будівлях банку у Полтаві, Рівному, Львові, Ужгороді, Чернівцях, Харкові. Лише за два місяці наші прихистки прийняли понад 800 людей", – розповідає Наталя Галунко.

Водночас Група BNP Paribas організувала зустріч своїх співробітників на кордонах Польщі, Румунії, Угорщини, Словенії. Загалом більш як 900 співробітників банку перебувають у 41 країні світу.

"Спеціальні координаційні групи надають підтримку нашим людям у Франції, Австрії, Угорщині, Німеччині. Усі наші колеги, які перетнули польський кордон, були розміщені у готелях, орендованих групою BNP Paribas, з можливістю залишитись на три місяці. Цей термін допоміг нашим співробітникам та їхнім родичам отримати дозвіл на тимчасовий прихисток у Польщі, почати вивчення польської мови, зорієнтуватися на ринку праці та на ринку нерухомості", – говорить Наталя Галунко.

За словами фахівця, за три місяці людина може визначитись у новій реальності, спланувати подальші дії та відчути здатність знову керувати своїм життям. Причому банк допомагав українським співробітникам знайти роботу за кордоном.

"До Польщі виїхало приблизно 400 працівників, у кожного у середньому по троє родичів – усі вони отримали підтримку наших колег з BNP Paribas Polska. З огляду на невизначеність сьогодення та інвестуючи у незалежність наших співробітників, BNP Paribas надала багатьом можливості працевлаштування в інші банки та установи групи в багатьох європейських країнах. Наразі майже 40 співробітників отримали роботу у таких країнах, як Польща, Німеччина, Франція, Італія, Швейцарія, Австрія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Португалія", – додає Наталя.

За її словами, для людей існують різні форми працевлаштування: постійний контракт, тимчасовий контракт, повна зайнятість, неповна зайнятість, аналог цивільно-правового контракту. Це надає можливість кожному обирати форму, яка найбільш відповідає його особистим планам.

"UKRSIBBANK гарантує повернення усім, хто обрав тимчасову форму працевлаштування. Ця гарантія критично важлива для людей, оскільки більшість наших співробітників чекає нагоди повернутися на Батьківщину та продовжити роботу в нашому банку. Для тих, хто мусив залишити свої оселі, але не бажає залишати країну, банк орендував готелі у Львові та Трускавці. Понад 800 співробітників та їхніх родин мешкали у цих готелях безкоштовно протягом двох місяців", – розповідає Наталя Галунко.

Підйомні для співробітників

В UKRSIBBANK розповідають, що одразу після початку війни було прийнято рішення підтримати людей матеріально.

"Як тільки пролунали перші вибухи і люди залишили свої домівки, банк почав виплату матеріальної допомоги. Перші транші надавалися усім співробітникам, які вирушили в дорогу. Подальші матеріальні допомоги вже були більш керованими та пов’язаними з об’єктивною оцінкою загрози та ступеня ризику. На місяць раніше було проведено річний перегляд заробітної плати, виплачені річні та відстрочені бонуси", – каже Наталя Галунко.

Велику підтримку українська фінустанова отримала від материнської компанії BNP Paribas – найбільшої європейської фінансової групи.

"Майже цілий місяць ми вчилися працювати у новій реальності, нам доводилось приймати термінові рішення на підставі цінностей, а пізніше оцінювати їхню ефективність та вплив на бізнес. На цьому шляху ми продовжуємо відчувати безцінну підтримку групи BNP Paribas як на рівні керівників, які надавали дозвіл на виключне використання бюджетів, так і на рівні організацій – цілих кампаній з підтримки наших співробітників за кордоном, проявів солідарності, волонтерської активності закордонних колег", – розповідає керівник служби персоналу банку.

Зараз у банку існує структурована програма соціальної підтримки співробітників незалежно від того, в якій країні вони знаходяться та працюють. Складність програми у тому, що немає людей з однаковими обставинами.

"Кожна ситуація унікальна, кожна ситуація вимагає уваги та підтримки, і водночас ми маємо щоразу робити свідомий, етичний вибір. Ось чому у розподіл компенсаційних виплат залучений відповідний комітет банку. У програмі вісім опцій, в тому числі компенсація оренди житла, надбавка за роботу на території з підвищеним рівнем ризику, матеріальна допомога під час евакуації, матеріальна допомога у випадку загибелі родичів співробітника або самого співробітника", – пояснює Наталя Галунко.

Не забувати про діалог

Також важливим елементом стабільної роботи банку у воєнний час стали своєчасні комунікації керівництва банку зі співробітниками. Це давало людям впевненість у сьогоденні та завтрашньому дні.

"У культурі нашого банку комунікація завжди була головним інструментом впровадження змін та адаптації організації до нових умов. Не дуже перебільшу, якщо скажу, що наша бізнес-модель побудована на комунікації з усіма стейкхолдерами: клієнтами, регулятором, суспільством, співробітниками, державою. Ми завжди багато розмовляли з нашими співробітниками, а з початком війни робимо це постійно, майже у режимі реального часу", – пояснює Наталя Галунко.

В середині банку існує декілька телеграм-каналів, через які менеджмент інформує співробітників щодо антикризових дій, фахівці по роботі із персоналом проводять опитування та вивчають зворотній зв'язок та суспільну думку колег.

"На додачу ми створили два телеграм-чати, в яких співробітники можуть задавати питання та отримати швидкі відповіді. Один чат присвячений бізнес-процесам, другий – питанням по роботі із персоналом. Враховуючи складність моменту, ми використовуємо каскадний підхід у комунікаціях: спочатку робимо загально-банківську масову комунікацію через ютуб-трансляцію, на яких вищий менеджмент анонсує антикризові дії та пояснює їхню природу; потім ця інформація проводиться через низку вебінарів; під кінець ми закріплюємо ключову інформацію у письмовому вигляді та розміщуємо в усіх доступних каналах комунікації", – пояснює спеціаліст.

Обов’язковою умовою таких каскадних кампаній є оцінка їхньої ефективності, яку банк отримує через бліц – опитування співробітників.

"Усі ці дії є органічною частиною стратегії слухання (Listening strategy), що є основою ейчар-стратегії Групи BNP Paribas. Реалізуючи стратегію слухання на початку квітня ми провели пульс-опитування, у якому взяли участь 77,5% наших співробітників. У підсумку Employee Net Promoter Score склав 78,54%, що є історичним максимумом для нашої організації. Ми усвідомлюємо, що такий результат – це не тільки визнання співробітниками дій менеджменту, а й виклик, який стоїть перед нами та вимагає зробити цей результат сталим та довгостроковим, – запевняє Наталя Галунко.

Важливість психологічної підтримки

Багато банк робить для того, щоб співробітники відновили свій емоційний стан. Адже в період війни всі відчувають невпевненість і тривожність.

"Ми усі без виключення перебуваємо у екзистенціальній кризі, яка визначається як стан тривоги, відчуття глибокого психологічного дискомфорту у питаннях про сенс існування. Як будь–яка криза, вона вимагає від кожного з нас надзусіль щодо визначення свого місця у новій реальності", – каже Наталя Галунко.

Тому у перші дні війни Група ВNP Paribas відкрила гарячу лінію психологічної підтримки для співробітників.

"На підставі зворотного зв’язку від наших колег ми започаткували низку щотижневих публікацій від відомих вітчизняних психологів щодо відновлення ресурсного стану та методів протидії стресу. Щоп’ятниці мої колеги з Департаменту менеджменту персоналу проводять у форматі онлайн "Теплі зустрічі", де можна здобути нові навички, які допомагають жити у нових реаліях", – каже експерт.

Додатково допомогло те, що ще з часів пандемії в UKRSIBBANK на регулярній основі для співробітників були доступні індивідуальні консультації професійних психологів, які продовжили працювати і під час війни.

Як зміниться попит на фахівців

У банку кажуть, що на цей момент їхньою головною метою є збереження людського капіталу. Тому вони йдуть назустріч усім, хто хоче змінити свої фахові навички – отримати нову професію у межах банку і групи.

"Ми робимо акцент на внутрішню мобільність, намагаючись вже зараз підсилювати ті функції та процеси, які будуть максимально залучені під час відновлення банку та країни у цілому. Наприклад, ми продовжуємо перекваліфікацію наших співробітників у Школі бізнес-аналітиків, за запитом працівників відновлена програма "Школа Лідера", – каже Наталя Галунко.

За словами експерта, під час відновлення потреби банків зміняться.

"Будь-яка криза підсилює тренди. Банківська сфера не є виключенням. Переведення більшості сервісів у цифровий формат вимагає компетенцій у дистанційному обслуговуванні клієнтів, здібності підтримувати та розвивати відповідні інформаційні системи, забезпечувати належний рівень кібербезпеки, стандартів комплаєнс, впровадження змін на рівні крос-функціональних команд та організації у цілому", – каже експерт.

За її словами, дистанційні консультанти, преміальні менеджери, які відповідають за розвиток відносин з клієнтами, повинні бути потрібні вже сьогодні на фінансовому ринку праці. Найближчим часом у кожному банку буде попит на фахівців з розробки інформаційних систем, фахівців з підтримки ІТ- інфраструктури, фахівців з цифрового клієнтського досвіду, фахівців з впровадження змін та гнучких систем управління.

Довідка

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один з найбільших банків України, який працює на фінансовому ринку з 1990 року. 60% акцій банку належить найбільшій європейській фінансовій групі BNP Paribas, 40% – ЄБРР.

Три роки поспіль UKRSIBBANK отримує сертифікацію Top Employers Institute як найкращий роботодавець в Україні та Європі. На сьогодні це єдиний банк в Україні, який отримав сертифікацію найкращого роботодавця. Загалом у 2022 році лише шість міжнародних компаній, які працюють в Україні, отримали статут Top Employer.

Відзнаку Top Employer 2022 також отримали й інші банки групи BNP Paribas, до складу якої входить UKRSIBBANK. Зокрема, це банки Групи у Бельгії, Франції, Італії, Люксембурзі, Польщі, Туреччині, Іспанії та Україні. Для BNP Paribas це дев’ята сертифікація Top Employer (2014-2022рр).