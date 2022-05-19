Hub
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Метінвест передав розвідникам на передову спорядження на 2,5 млн доларів

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 травня, 15:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія "Метінвест" Ахметова передав розвідникам 1000 комплектів бронежилетів та касок
У комплект спеціального спорядження входять: бронежилет, каска та прилад нічного бачення
У комплект спеціального спорядження входять: бронежилет, каска та прилад нічного бачення / Фото: Колаж: Сьогодні

Головне управління розвідки України отримало 1000 комплектів спеціального спорядження, куди входить бронежилет, каска та прилад нічного бачення. Передала комплекти компанія "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

"Ці набори направлять у спецпідрозділи у гарячі точки на передовій. Це і схід, і південь. Там вони зараз дуже потрібні, тому що бронежилети – це розхідний матеріал і потребують постійного поповнення. Дуже добре, що таке поповнення є. Принципово важливо, що робота "Метінвесту" в цьому плані носить системний характер. Ця партія – 1000 бронежилетів, це велика партія", – розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Необхідне обладнання компанія закупила у Ізраїлі, який використовує його для спорядження своїх спецпідрозділів.

Реклама

Прилад нічного бачення для українських розвідників
Прилад нічного бачення для українських розвідників

"Зараз є дефіцит якісного спорядження. Ми шукали в різних країнах світу. Привезли 1000 бронежилетів з плитами, 1000 приладів нічного бачення. І 1000 шоломів. Це 2,5 мільйони доларів. Це – ініціатива акціонера Ріната Ахматова, адже його позиція – допомагати армії, ЗСУ, будь-яким способом, щоб ми разом йшли до нашої перемоги і вигнали з країни окупантів", – пояснив Олександр Водовіз, керівник проєктного офісу генерального директора "Метінвест".

Як відомо, компанія "Метінвест" направила на допомогу Україні та українцям вже понад 1,2 млрд грн. На ці гроші закуповуються та виробляються бронежилети, каски та аптечки, тепловізори та дрони для бійців, надається гуманітарна допомога переселенцям з гарячих точок, виробляються протитанкові їжаки та закуповуються автомобілі для ЗСУ та ТрО.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Життя перетворилося на жах! У Донецьку бояться чисток і б'ються через воду Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Бензинова криза вдарить по всіх цінах – що подорожчає найбільше Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Пілот-віртуоз… Полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик 16 окремої бригади армійської авіації «Броди», учасник АТО/ООС, входив до складу миротворчого контингенту. Один із небагатьох вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго. Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 під час виконання бойового завдання на Київщині. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Десантник Дмитро Тодоров - старший лейтенант ЗСУ, командир роти. Разом з побратимами зупинив колону ворожої техніки, особисто знищив танк. На початку травня в щоденному відеозверненні президент Зеленський повідомив про присвоєння Тодорову звання Героя України за сміливість і надзвичайну ефективність у боях проти окупантів у Донецькій області.
Історія звитяги
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.75

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29504.11

Cardano (ADA)

0.52

Bitcoin Cash (BCH)

190.9

Ethereum Classic (ETC)

20.36

Litecoin (LTC)

68.39

Theta (THETA)

1.23

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
42,93
32,00
-
42,00
44,00
36,36
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
35,99
-
39,50
42,29
34,38

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти