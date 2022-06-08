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У мирні часи дарували акустику, а зараз привезли дрони: бійці ЗСУ отримали від компанії Метінвест бронежилети та техніку

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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8 червня, 14:40
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Спорядження та дрони відразу поїдуть на передову
Компанія Метінвест передала амуніцію для ЗСУ
Компанія Метінвест передала амуніцію для ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Підрозділи ЗСУ та НГУ отримали від компанії "Метінвест" Ахметова та Новинського 500 бронежилетів та 150 касок, а також два дрони. Вони відразу поїдуть на передову. І допоможуть бійцям ще ефективніше давати відсіч російській агресії.

"Дрони коштують дорого, розвідка використовує їх дуже бережливо. Ми вдячні "Метінвесту" за цей подарунок. Ці дрони зроблять свою добру справу у захисті нашої країни. Адже допоможуть більш оперативно виявляти противника і давати йому відсіч", – пояснює військовослужбовець 55 артилерійської бригади з позивним "Сакура".

До війни цей боєць працював вчителем у Запоріжжі. Він згадує: компанія "Метінвест" щороку допомагала учбовим закладам в розвитку матеріальної бази. Тепер часи змінилися.

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"До Дня знань школам привозили інтерактивні дошки, акустичні системи від "Метінвест". Це була не одноразова акція, а протягом останніх десяти років. Тепер у нас інші подарунки. Сподіваюся, це буде також не одноразовою акцією, і плідна співпраця буде продовжена", – зазначив він.

Бійці Національної гвардії України отримали бронежилети, укомплектовані бронеплитами власного виробництва "Метінвесту", та захисні каски.

Як відомо, компанія "Метінвест" з перших днів війни підтримує Збройні сили України та територіальну оборону. Компанія передала українським сухопутним військам понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Також Група надала Головному управлінню розвідки МОУ 1000 спецкомплектів сучасного оснащення для ефективного виконання тактичних завдань, і розпочала виробництво бронепластин: компанія направить бійцям понад 100 тис. бронежилетів.

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Всього ж за 100 днів війни "Метінвест" направив на допомогу Україні на українцям понад 1,5 мільярда гривень.

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