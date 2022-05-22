Hub
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 інтерв'ю Зеленського 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Дрони та прилади нічного бачення: українським військовим передали чергову допомогу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 травня, 11:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Військові отримали від "Метінвеста" Ахметова техніки на 10 мільйонів
Це дуже важливе технічне оснащення для військових
Це дуже важливе технічне оснащення для військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 60 дронів і 50 приладів нічного бачення з касками отримали українські сухопутні війська. Вартість обладнання — 10 мільйонів гривень, його закупила для бійців група "Метінвест" Ахметова та Новинського.

Самі військові кажуть, зараз дуже важливе технічне оснащення підрозділів.

Реклама

"Ми вдячні за допомогу, яку нам надали. Ця допомога дозволить нам забезпечити повітрянними очима найменші наші підрозділи на полі бою. Дуже важливо, щоб наш ворог не мав спокою вночі. І якраз оце обладнання для можливостей нічного ведення бою дуже важливе для наших хлопців на передовій", — каже Руслан Сухов, офіцер відділу експлуатаціі авіаційних систем сухопутних військ ЗСУ.

Військові зазначають, що ця допомога – не перша, яку вони отримують від "Метінвеста".

"Ми продовжуємо співпрацювати з цією компанією протягом багатьох років. Попереду ще будуть приходити безпілотніки, турнікети, засоби захисту", — розповідає радник глави Київської військової адміністрації Олег Матвієнко.

Реклама

Нагадаємо, за весь час війни "Метінвест2 направила на допомогу Україні та українцям вже понад 1,2 мільярда гривень. Це каски, бронежилети, тепловізори та медичне оснащення, автомобілі та пальне. Також компанія виділяє значні кошти на продукти харчування та облаштування для переселенців з гарячих точок України.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Спецслужби попереджають. Як на звільнених територіях виявити загарбників, що відстали Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва "Газпром" закрутив цінову спіраль: яку роль монополіст зіграв у війні Кремля Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Захисник Маріуполя... Матрос Атанас Іванов - морпіх, 21-річний спортсмен-важкоатлет з Запоріжжя, який неодноразово ставав призером і переможцем змагань. Загинув під час захисту Маріуполя. За героїзм і самовідданість нагороджений орденом "За мужність" (посмертно).

Історія героя
Нескорені
Пані Аліна - мати розвідника з бригади гетьмана Івана Сірка, який загинув у бою під Харковом. Після смерті сина стала активним донором крові для поранених бійців. “Сергій свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую” - пояснює жінка.
Історія матері
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29537.12

Cardano (ADA)

0.53

Bitcoin Cash (BCH)

195.3

Ethereum Classic (ETC)

20.47

Litecoin (LTC)

70.71

Theta (THETA)

1.26

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти