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За 100 днів війни компанія Метінвест спрямувала на допомогу українцям та ЗСУ понад 1,5 мільярда гривень

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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6 червня, 14:30
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Допомога групи Метінвест охоплює одразу кілька напрямків – від підтримки мирних мешканців та військових до підтримки економіки
Метінвест передає бронежилети військовим, гуманітарну допомогу мирним та варить сталь для оборони України
Метінвест передає бронежилети військовим, гуманітарну допомогу мирним та варить сталь для оборони України / Фото: Колаж: Сьогодні

За 100 днів війни на проєкти допомоги Україні компанія "Метінвест" Ахметова та Новінського спрямував понад 1,5 млрд грн. Допомога охопила одразу кілька напрямків: гуманітарна допомога мирним мешканцям, забезпечення амуніцією та військовим приладдям оборонців, підтримка національної економіки, а також адаптація співробітників, які евакуювалися з гарячих точок на більш безпечні території. Про це йдеться у звіті компанії.

"Ми допомагаємо мирним людям, які постраждали від воєнної агресії РФ – привозимо продукти, ліки. Допомагаємо українській армії та силам територіальної оборони. Там, де це можливо, працюємо для потреб фронту. І ми не плануємо зупинятися. Допомагатимемо Україні та українцям стільки, скільки потрібно", – заявив Рінат Ахметов, акціонер групи "Метінвест".

Так, з перших днів війни "Метінвест" і ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова, створили гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". За час його існування з Європи до українських розподільчих центрів уже доставлено понад 3000 тонн наборів першої потреби, які отримали майже 57 тисяч людей – діти, люди похилого віку та жінки. Ще 20 000 наборів надані сім’ям мобілізованих співробітників та багатодітним родинам.

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У співпраці з Міністерством охорони здоров’я було розгорнуто програму медичної допомоги в Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському, Покровську й Авдіївці: від "Метінвесту" і Фонду Ріната Ахметова міські лікарні вже отримали препарати, інструменти та обладнання загальною вартістю понад 60 млн гривень.

Від початку війни "Метінвест" також забезпечує підтримку українських військовослужбовців захисною амуніцією, котра допомагає вберегти життя. Компанія передає понад 100 тисяч бронежилетів для ЗСУ та тероборони: частина амуніції виготовляється із сертифікованої спецсталі власного виробництва підприємств "Метінвесту", інша – закупається за кордоном. Загалом 20 тонн бронесталі виготовляє "Метінвест" кожного тижня. Це приблизно 2 тисячі бронежилетів.

Так, у травні "Метінвест" передав 500 комплектів бронежилетів і касок військовослужбовцям Національної гвардії України. Ще 1 000 комплектів, які складаються з легких бронежилетів з керамічними плитами, касок і тепловізорів, компанія передала Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Вартість сучасного оснащення склала 2,5 млн доларів.

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Українські сухопутні війська отримали від "Метінвесту" понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн. Це обладнання допомагатиме бійцям ефективніше виконувати тактичні завдання.

Серед тих, для кого закуповуються й виготовляються засоби спеціального захисту, також працівники компанії, котрі боронять Україну на бойових позиціях: бронежилети та каски вже отримали понад 2000 мобілізованих співробітників підприємств "Метінвест". Також компанія надає захисне спорядження співробітникам комунальних підприємств та военним медикам. А для надання першої медичної допомоги пораненим бійцям "Метінвест" передав армії 25 тисяч кровоспинних турнікетів та аптечок

Окрім цього, для допомоги захисникам та оборони міст підприємства Групи й партнери зі сталі "Метінвесту" виготовили приблизно 60 тисяч залізних їжаків і 20 тисяч шипованих ланцюгів проти колісної техніки. Додатково за запитом ЗСУ та тероборони "Метінвест" надав автотранспорт і пальне, 20 тонн катанки для виробництва мобільних бастіонів, і приблизно 3 тисячі тонн піску й щебеню, 2,4 тисячі залізобетонних блоків та плит для облаштування блокпостів і захисту об'єктів соціальної інфраструктури.

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