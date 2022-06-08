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В мирное время дарили акустику, а сейчас привезли дроны: бойцы ВСУ получили от компании Метинвест бронежилеты и технику

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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8 июня, 14:40
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Снаряжение и дроны сразу поедут на передовую
Компания Метинвест передала амуницию для ВСУ
Компания Метинвест передала амуницию для ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Подразделения ВСУ и НГУ получили от компании "Метинвест" Ахметова и Новинского 500 бронежилетов и 150 касок, а также два дрона. Они сразу уедут на передовую. И помогут бойцам еще более эффективно давать отпор российской агрессии.

"Дроны стоят дорого, разведка использует их очень бережно. Мы благодарны "Метинвесту" за этот подарок. Эти дроны сделают свое доброе дело в защите нашей страны. Ведь помогут оперативнее выявлять противника и давать ему отпор", – объясняет военнослужащий 55 артиллерийской бригады с позывным "Сакура".

До войны этот боец работал учителем в Запорожье. Он вспоминает: компания "Метинвест" ежегодно помогала учебным заведениям в развитии материальной базы. Теперь времена изменились.

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"Ко Дню знаний школам привозили интерактивные доски, акустические системы от "Метинвеста". Это была не одноразовая акция, а последние десять лет. Теперь у нас другие подарки. Надеюсь, это будет также не разовой акцией, и плодотворное сотрудничество будет продолжено", – отметил он.

Бойцы Национальной гвардии Украины получили бронежилеты, укомплектованные бронеплитами собственного производства "Метинвеста", и защитные каски.

Как известно, компания "Метинвест" с первых дней войны поддерживает вооруженные силы Украины и территориальную оборону. Компания передала украинским сухопутным войскам более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Также Группа предоставила Главному управлению разведки МОУ 1000 спецкомплектов современного оснащения для эффективного выполнения тактических задач и приступила к производству бронепластин: компания направит бойцам более 100 тыс. бронежилетов.

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Всего же за 100 дней войны "Метинвест" направил на помощь Украине украинцам более 1,5 миллиарда гривен.

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