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Financial Times: Ахметов передав армії та на гуманітарну допомогу 100 млн євро

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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5 червня, 13:30
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Бізнесмен від початку російського вторгнення підтримує Збройні сили України
Бізнесмен щодня підтримує українців від початку війни РФ проти України
Бізнесмен щодня підтримує українців від початку війни РФ проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Рінат Ахметов з початку повномасштабної війни РФ проти України передав на потреби Збройних сил та на гуманітарну допомогу населенню 100 млн євро.

Про це повідомила британська газета Financial Times.

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"Головне завдання для нас зараз – допомогти українцям вижити, а Україні перемогти. Вже зараз зрозуміло, що і наш бізнес, і наша країна зазнають величезних втрат через війну", – цитує видання слова бізнесмена.

FT зазначає, що російська армія завдала українській промисловості, зокрема активам Ахметова, величезних збитків, зруйнувавши два найбільші металургійні заводи в Маріуполі.

"Активи Ахметова зазнали великої шкоди. Бізнесмен подає позов проти російського уряду про відшкодування збитків на суму до 20 мільярдів доларів за зруйновані сталеливарні заводи в Маріуполі, включаючи "Азовсталь", – повідомляє видання.

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Підтримка українців

Раніше Рінат Ахметов в інтерв'ю українському виданню "Новое Время" повідомив, що всі його бізнеси, а також благодійний фонд та ФК "Шахтар" роблять все можливе для допомоги населенню пережити війну, а Збройним силам – для перемоги над Росією.

Підприємства Ахметова передають українським військовим транспорт, паливо, постачають засоби захисту та зв'язку. Благодійний фонд займається гуманітарною підтримкою населення і вже надав допомогу понад 2,5 млн українців.

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