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Financial Times: Ахметов передал армии и на гуманитарную помощь 100 млн евро

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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5 июня, 13:30
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Бизнесмен с начала российского вторжения поддерживает Вооруженные силы Украины
Бизнесмен ежедневно поддерживает украинцев с начала войны РФ против Украины
Бизнесмен ежедневно поддерживает украинцев с начала войны РФ против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны РФ против Украины передал на нужды Вооруженных сил и на гуманитарную помощь населению 100 млн евро.

Об этом сообщила британская газета Financial Times.

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"Главная задача для нас сейчас — помочь украинцам выжить, а Украине победить. Уже сейчас совершенно ясно, что и наш бизнес, и наша страна несут огромные потери из-за войны", – цитирует издание слова бизнесмена.

FT отмечает, что российская армия нанесла украинской промышленности, в том числе активам Ахметова, огромный урон, разрушив два крупнейших металлургических завода в Мариуполе.

"Активы Ахметова понесли большой урон. Бизнесмен предъявляет иск российскому правительству о возмещении убытков на сумму до 20 миллиардов долларов за разрушенные сталелитейные заводы в Мариуполе, включая "Азовсталь", – сообщает издание.

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Поддержка украинцев

Ранее Ринат Ахметов в интервью украинскому изданию "Новое Время" сообщил, что все его бизнесы, а также благотворительный фонд и ФК "Шахтер" делают все возможное для помощи населению пережить войну, а Вооруженным силам победить Россию.

Предприятия Ахметова передают украинским военным транспорт, топливо, снабжают средствами защиты и связи. Благотворительный фонд занимается гуманитарной поддержкой населения и уже оказал помощь более чем 2,5 млн украинцев.

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