Hub
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі ⚽ Україна перемогла Шотландію 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини Економіка

The Guardian: Метінвест Ахметова щотижня постачає 1500 бронепластин для ЗСУ, закуповує дрони та прилади нічного бачення

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 червня, 14:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В умовах війни металургійна компанія також намагається утримати виробництво для підтримки економіки України
Метінвест підтримує ЗСУ та економіку України
Метінвест підтримує ЗСУ та економіку України / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія "Метінвест", яка через повномасштабну війну Росії втратила близько 60% обсягу виробництва, шукає способи підтримки економіки та продовжує допомагати Збройним силам України, повідомляє британська газета The Guardian.

"Компанія постачає сталь для 1500 бронежилетів на тиждень для Збройних сил України. А також імпортує військове обладнання – таке як безпілотники, прилади нічного бачення та каски", – повідомляє The Guardian.

Крім прямої допомоги Збройним силам металургійна компанія намагається утримати виробництво для підтримки економіки воюючої країни.

Реклама

"Чим краще функціонує економіка, тим краще країна може вести війну. На наш погляд, на мою особисту думку, люди, які зараз працюють на наших сталеливарних заводах, так само важливі для перемоги України, як і солдати на передовій", – цитує видання слова генерального директора "Метінвест" Юрія Риженкова.

Раніше повідомлялося, що підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" з початку повномасштабної війни направили на допомогу Україні – Збройним силам та громадянам – вже 2,4 млрд грн.

Компанія "Метінвест", згідно з даними за початок травня, виділила 1,2 млрд грн — на ці гроші було закуплено бронежилети, техніку та каски для ЗСУ та ТРО, обладнано притулки та забезпечено харчування переселенців з гарячих точок України, а також закуплено продукти харчування для незахищених верств населення.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Згорів на роботі! СБУшники Харкова розповіли, за що Зеленський звільнив їхнього шефа Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва З кожною годиною дедалі гірше – акції "Газпрому" падають на біржі Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Боксер спеціального призначення… Олег Прудкий - чемпіон України з боксу (входив до легендарної команди “Українські отамани”), з 2016-го - капітан спецпідрозділу КОРД. З початку війни виконував найскладніші спеціальні бойові завдання. Під час одного з них загинув, потрапивши під обстріл ворога. Йому було 30 років.

Історія героя
Нескорені
Володимир Федорович – пенсіонер із Чернігова, а ще він – мисливець. Коли прийшли окупанти, він ховав у підвалі сусідів, а сам "виходив на полювання" - стріляв по вертольотах та літаках ворога з рушниці. І одного разу після його пострілів російський бомбардувальник впав…
Історія і відео пенсіонера-снайпера
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29989.5

Cardano (ADA)

0.58

Bitcoin Cash (BCH)

185.76

Ethereum Classic (ETC)

22.13

Litecoin (LTC)

63.39

Theta (THETA)

1.21

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
40,97
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
50,99
54,99
42,09
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
56,99
41,38
-
50,00
55,00
39,95

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти