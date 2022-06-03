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100 днів війни: як Фонд Ріната Ахметова допомагає українцям

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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3 червня, 16:49
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За три місяці гуманітарну допомогу від фонду отримали 1,1 мільйона людей
Фонд Ріната Ахметова передає українцям продуктові набори та медикаменти, а також надає психологічну допомогу
Фонд Ріната Ахметова передає українцям продуктові набори та медикаменти, а також надає психологічну допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Сто днів тому почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Запекла боротьба з ворогом триває – наш народ щодня наближує перемогу. Увесь цей час Фонд Ріната Ахметова зосереджує зусилля та ресурси на допомозі найвразливішим категоріям населення та внутрішньо переміщеним особам.

За 100 днів війни Фонд передав для жителів України більше ніж 600 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і більше ніж 187 тисяч продуктових наборів. Загалом гуманітарна допомога від Фонду охопила більше ніж 1,1 мільйона людей.

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Важливою частиною роботи Фонду є психологічна підтримка вимушених переселенців з регіонів бойових дій: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи, а також точки у Львові та Ужгороді. З 24 лютого 2022 року психологічну допомогу надано більше ніж 1480 особам.

Музей "Голоси мирних"‎ Фонду Ріната Ахметова збирає наймасштабніший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України, починаючи із 2014 року. Архів музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст.

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Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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