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Терцентри Києва: що це і як там отримати допомогу від Фонду Ріната Ахметова

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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31 травня, 18:28
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Розповідаємо, як відбувається процес допомоги потребуючим українцям під час війни
Як українцям допомагають під час війни
Як українцям допомагають під час війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Територіальні центри соціального обслуговування у містах України надають підтримку людям похилого віку, особам з інвалідністю, а також вимушеним переселенцям з гарячих точок країни, яких під час війни стає все більше. У таких центрах сьогодні внутрішньо переміщені особи отримують гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова, а саме, набори з продуктами харчування.

Про давню співпрацю з Фондом і про процес надання гуманітарної допомоги мешканцям Києва розповіла Валентина Кримова, директорка територіального центру соціального обслуговування Оболонського району міста Києва.

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"В цей час дуже важливо підтримувати населення — і це те, що Фонд Ріната Ахметова робить вже не вперше. Ми співпрацювали і в період карантину. Тоді також було дуже скрутно", — згадує директорка.

За словами Валентини Василівни, територіальний центр отримує вже другу партію продуктових наборів від Фонду. Наразі вони видаються внутрішньо переміщеним особам, для яких ця допомога дуже важлива.

"Хочу висловити щиру вдячність Фонду Ріната Ахметова за ту допомогу, яку він надає, причому з перших днів початку вторгнення", — каже Валентина Кримова.

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Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Понад 1 мільйон з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

Раніше Рінат Ахметов розповідав про те, як здійснюється допомога українцям в умовах військового вторгнення РФ. Також ми писали, що думає бізнесмен про війну, яку Росія розпочала проти України.

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Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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