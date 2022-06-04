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Поддержка переселенцев – где получить гуманитарную помощь в Киеве

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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4 июня, 11:58
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Эвакуированные из других городов украинцы могут получить продуктовые наборы в столице
Эвакуированные украинцы могут получить поддержку в Киеве
Эвакуированные украинцы могут получить поддержку в Киеве / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Каждый день все больше людей не только возвращаются в украинскую столицу, но и находят там новый дом.

Эвакуируют граждан в Киев из Славянска, Северодонецка, Харькова, Николаева и других городов и поселков, где идут жестокие бои.

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Чтобы поддержать внутренне перемещенных лиц, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи в столицу. Более 2,4 тыс. продуктовых наборов можно получить в территориальном центре социального обслуживания Соломенского района.

В состав наборов входят продукты первой необходимости:

  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

"Спасение жизней"

Помощь переселенцам оказывают в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С начала полномасштабного вторжения России Фонд Рината Ахметова предоставил гуманитарной помощи 2,5 млн украинцев.

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Более 1,1 млн граждан получили помощь напрямую от Фонда, остальные – от бизнесов SCM. Только в Киев передали более 52 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек.

Ранее мы писали, что проект "Спасаем жизнь" направил в разные области свыше 3 тысячи тонн наборов первой потребности и как получить помощь в территориальных центрах Киева.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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