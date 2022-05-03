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СЬОГОДНІ Новини Life

Потребують допомоги, як ніхто інший: маріупольці отримали продуктові набори

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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3 травня, 10:53
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Розповідаємо, як допомагають евакуйованим маріупольцям у Запоріжжі
Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги
Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

До Запоріжжя продовжують прибувати переселенці з гарячих точок Донецької області, зокрема з Маріуполя. Вони, як ніхто інший, потребують допомоги та підтримки.

Фонд Ріната Ахметова передав ще понад тисячу продуктових наборів до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі. Вони насамперед призначені для маріупольців, які змогли евакуюватися з блокадного міста.

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Загалом Фонд вже передав для переселенців з Маріуполя понад 15 тисяч таких наборів. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, з них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

Допомога у Краматорську

Раніше ми розповідали, що Фонд Ріната Ахметова відправив до Краматорська понад 37 тисяч найнеобхідніших медикаментів.

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Люди отримали знеболювальні, анестетики, антикоагулянти, кровоспинні препарати та інші ліки. Передача медикаментів координувалася Донецькою обласною військовою адміністрацією.

Від початку війни державні заклади охорони здоров'я вже отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 580 тисяч одиниць медикаментів у різних куточках країни.

"Сьогодні" також писали про онлайн-музей "Голоси Мирних", і розповідали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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