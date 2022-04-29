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СЬОГОДНІ Новини Life

Допомога фронтовому Краматорську – українцям передали 37 тис. життєво важливих ліків

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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29 квітня, 11:07
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Розповідаємо, які ліки отримають українці у найбільш гарячих точках країни
Які ліки отримали українці у Краматорську
Які ліки отримали українці у Краматорську / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Понад 37 тисяч одиницьнайнеобхідніших медикаментів Фонд Ріната Ахметова відправив до Краматорська. Йдеться про знеболювальні, анестетики, антикоагулянти, кровоспинні препарати та інші ліки.

Гуманітарна допомога надійде до медичних закладів регіону під координацією Донецької обласної військової адміністрації.

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Зазначимо, що від початку війни державні заклади охорони здоров'я різних областей України вже отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 580 тисяч одиниць медикаментів. Їхній перелік був визначений у коордінації з Міністерством охорони здоров’я України. Серед них найнеобхідніше: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні та інші ліки.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

Бронежилети для армії

Окрім медикаментів та продуктів підприємства Ріната Ахметова щотижня виробляють майже 20 тонн спеціальної бронесталі, якої вистачає на 2 000 бронежилетів.

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Загалом планується виготовити 90 000 одиниць амуніції. Ще 10 тисяч готових бронежилетів, касок та аптечок, Метінвест закупив за кордоном.

"Сьогодні" також писали про онлайн-музей "Голоса мирних" і розповідали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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