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Нуждаются в помощи, как никто другой: мариупольцы получили продуктовые наборы

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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3 мая, 10:53
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Рассказываем, как помогают эвакуированным мариупольцам в Запорожье
Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи
Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В Запорожье продолжают прибывать переселенцы из горячих точек Донецкой области, в том числе из Мариуполя. Они, как никто другой, нуждаются в помощи и поддержке.

Фонд Рината Ахметова передал еще больше тысячи продуктовых наборов в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожской области. Они прежде всего предназначены для мариупольцев, которые смогли эвакуироваться из блокадного города.

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Фонд уже передал для переселенцев из Мариуполя более 15 тысяч таких наборов. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Помощь в Краматорске

Раньше мы рассказывали, что Фонд Рината Ахметова отправил в Краматорск свыше 37 тысяч самых необходимых медикаментов.

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Люди получили обезболивающие, анестетики, антикоагулянты, кровоостанавливающие препараты и другие лекарства. Передача медикаментов координировалась Донецкой областной военной администрацией.

С начала войны государственные учреждения здравоохранения уже получили от Фонда Рината Ахметова более 580 тысяч единиц медикаментов в разных уголках страны.

"Сегодня" также писали про онлайн-музей "Голоса мирных", и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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