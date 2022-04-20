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Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців – скільки людей отримали допомогу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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20 квітня, 09:31
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Розповідаємо, як Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM та футбольним клубом "Шахтар" допомагають українцям
Скільки людей вже отримали допомогу
Скільки людей вже отримали допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM та футбольним клубом "Шахтар" надав гуманітарну допомогу 1,5 млн людей.

Станом на початок квітня гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" вже отримали понад 1,5 млн мешканців України.

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Із них – 720 тисяч людей отримали допомогу безпосередньо від Фонду. Насамперед йдеться про продуктові набори для населення, а також медикаменти для державних лікарень.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

"Голоса мирних"

Раніше ми розповідали, що український журналіст і ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов став амбасадором музею пам’яті "Голоси Мирних".

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Він закликав українців ділитися своїми історіями про війну, щоб кожна з них була почута та задокументована.

Онлай-музей "Голоса мирних" був заснований Фондом Ріната Ахметова. Він збирає свідчення цивільного населення, досвід кожної мирної людини про трагічні події війни, яку Росія розв’язала проти України.

"Сьогодні" раніше писали, що екс-форвард Шахтаря розповів про злочини рашистів у Маріуполі і розповідали, скільки футбольний клуб заробив для допомоги українцям під час війни.

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