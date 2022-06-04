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Як допомогти собі під час панічної атаки: поради психологині

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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4 червня, 14:50
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Психотерапевтка розповіла, як можна пережити панічну атаку під час війни
Коротко про те, як справитися з панічними атаками
Коротко про те, як справитися з панічними атаками / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Відчувати страх під час війни — це нормальна реакція організму людини на події, що відбуваються навколо. Але варто розуміти, що високий рівень тривоги в будь-який момент може перерости в панічну атаку.

Про те, як розпізнати перші симптоми панічної атаки та допомогти собі, психологиня та психотерапевтка Марина Сорокіна розповіла у двох нових відео в рамках проєкту "Подолати. Психологічна підтримка".

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Фокус на диханні

Спеціалістка рекомендує сконцентруватися на власному диханні, порахувати кількість вдихів та видихів. Слід звернути увагу на те, чи вдається стабілізувати та заспокоїти дихання.

Допомога під час панічної атаки
Допомога під час панічної атаки / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Усі випуски проєкту доступні на порталі Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова за посиланням.

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Із 2014 року Фонд Ріната Ахметова допомагає людям, які пережили війну, зокрема надає екстрену психологічну підтримку тим, хто виїхав з епіцентрів бойових дій в Україні. Проєкт реалізується в рамках Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Раніше ми розповідали, де отримати гуманітарну допомогу переселенцям у Києві та як військових медиків забезпечують амуніцією.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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