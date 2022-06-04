Як допомогти собі під час панічної атаки: поради психологині

Психотерапевтка розповіла, як можна пережити панічну атаку під час війни

Коротко про те, як справитися з панічними атаками / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Відчувати страх під час війни — це нормальна реакція організму людини на події, що відбуваються навколо. Але варто розуміти, що високий рівень тривоги в будь-який момент може перерости в панічну атаку.

Про те, як розпізнати перші симптоми панічної атаки та допомогти собі, психологиня та психотерапевтка Марина Сорокіна розповіла у двох нових відео в рамках проєкту "Подолати. Психологічна підтримка".

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Фокус на диханні

Спеціалістка рекомендує сконцентруватися на власному диханні, порахувати кількість вдихів та видихів. Слід звернути увагу на те, чи вдається стабілізувати та заспокоїти дихання.

Допомога під час панічної атаки / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Усі випуски проєкту доступні на порталі Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова за посиланням.

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Із 2014 року Фонд Ріната Ахметова допомагає людям, які пережили війну, зокрема надає екстрену психологічну підтримку тим, хто виїхав з епіцентрів бойових дій в Україні. Проєкт реалізується в рамках Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

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