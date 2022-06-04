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Как помочь себе во время панической атаки: советы психолога

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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4 июня, 14:50
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Психотерапевт рассказала, как можно пережить паническую атаку во время войны
Кратко о том, как справиться с паническими атаками
Кратко о том, как справиться с паническими атаками / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Испытать страх во время войны — это нормальная реакция организма человека на происходящие вокруг события. Но следует понимать, что высокий уровень тревоги в любой момент может перерасти в паническую атаку.

О том, как распознать первые симптомы панической атаки и помочь себе, психологиня и психотерапевт Марина Сорокина рассказала в двух новых видео в рамках проекта "Преодолеть. Психологическая поддержка".

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Фокус на дыхании

Специалистка рекомендует сконцентрироваться на собственном дыхании, посчитать количество вдохов и выдохов. Следует обратить внимание, удается ли стабилизировать и успокоить дыхание.

Помощь во время панической атаки
Помощь во время панической атаки / Фото: Фонд Рината Ахметова

Все выпуски проекта доступны на портале Музея Голоса Мирных Фонда Рината Ахметова по ссылке.

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С 2014 года Фонд Рината Ахметова помогает людям, пережившим войну, в частности, оказывает экстренную психологическую поддержку выехавшим из эпицентров боевых действий в Украине. Проект реализуется в рамках Музея Голоса Мирных Фонда Рината Ахметова.

Раньше мы рассказывали, где получить гуманитарную помощь переселенцам в Киеве и как военных медиков обеспечивают амуницией.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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