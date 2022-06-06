2 тисячі касок і бронежилетів: українським воїнам передали амуніцію на фронт

Компанія вже четвертий місяць поспіль продовжує надавати підтримку воїнам, які пішли захищати рідну країні від російського ворога

Українські воїни отримали нову амуніцію від Метінвесту / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест передала чергову партію з майже 2 тисяч комплектів касок і бронежилетів для працівників, які служать у лавах ЗСУ та тероборони і захищають країну від агресії РФ. Також компанія продовжує дбати про своїх співробітників під час військової служби: виплачує зарплатню та зберігає соціальні пільги.

Проце повідомляє пресслужба компанії.

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"Кожен, хто зараз захищає Україну від загарбників, – герой. Ми пишаємося працівниками Метінвесту, що стали до лав ЗСУ або тероборони. Для нас справа честі надати колегам, котрі знаходяться на передовій, надійні засоби захисту. Метінвест – велика родина. Чекаємо на кожного захисника країни додому. Спільними зусиллями ми переможемо та відбудуємо наші міста й підприємства", – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Як відомо, компанія Метінвест усіляко підтримує Збройні сили України та територіальну оборону з перших днів війни. Компанія передала українським сухопутним військам понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Також Група надала Головному управлінню розвідки МОУ 1000 спецкомплектів сучасного оснащення для ефективного виконання тактичних завдань. Всього ж за 100 днів війни Метінвест направив на допомогу Україні на українцям понад 1,5 мільярда гривень

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Раніше ми розповідали, що компанія "Метінвест" Ріната Ахметова щотижня постачає 1500 бронепластин для ЗСУ, закуповує дрони та прилади нічного бачення. Також ми писали, як компанія допомагала евакуйованим з Азовсталі.