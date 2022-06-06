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2 тисячі касок і бронежилетів: українським воїнам передали амуніцію на фронт

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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6 червня, 14:26
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Компанія вже четвертий місяць поспіль продовжує надавати підтримку воїнам, які пішли захищати рідну країні від російського ворога
Українські воїни отримали нову амуніцію від Метінвесту
Українські воїни отримали нову амуніцію від Метінвесту / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест передала чергову партію з майже 2 тисяч комплектів касок і бронежилетів для працівників, які служать у лавах ЗСУ та тероборони і захищають країну від агресії РФ. Також компанія продовжує дбати про своїх співробітників під час військової служби: виплачує зарплатню та зберігає соціальні пільги.

Проце повідомляє пресслужба компанії.

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"Кожен, хто зараз захищає Україну від загарбників, – герой. Ми пишаємося працівниками Метінвесту, що стали до лав ЗСУ або тероборони. Для нас справа честі надати колегам, котрі знаходяться на передовій, надійні засоби захисту. Метінвест – велика родина. Чекаємо на кожного захисника країни додому. Спільними зусиллями ми переможемо та відбудуємо наші міста й підприємства", – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Як відомо, компанія Метінвест усіляко підтримує Збройні сили України та територіальну оборону з перших днів війни. Компанія передала українським сухопутним військам понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Також Група надала Головному управлінню розвідки МОУ 1000 спецкомплектів сучасного оснащення для ефективного виконання тактичних завдань. Всього ж за 100 днів війни Метінвест направив на допомогу Україні на українцям понад 1,5 мільярда гривень

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Раніше ми розповідали, що компанія "Метінвест" Ріната Ахметова щотижня постачає 1500 бронепластин для ЗСУ, закуповує дрони та прилади нічного бачення. Також ми писали, як компанія допомагала евакуйованим з Азовсталі.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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