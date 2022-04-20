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Помогли уже 500 украинцам: как работает Центр реабилитации и реинтеграции от Метинвеста

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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20 апреля, 14:37
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Ксения Сухова рассказала, что Центры реабилитации и реинтеграции появятся и в других городах Украины
Как работает Центр реабилитации и реинтеграции
Как работает Центр реабилитации и реинтеграции / Фото: Фонд Рината Ахметова

За 6 дней существования Центр реабилитации и реинтеграции компании Метинвест, открытый в Запорожье, помог уже пятистам украинцам. Принимая во внимание большое количество людей, нуждающихся в помощи, такие Центры будут открыты и в других городах Украины.

Об этом рассказала координатор Центра Ксения Сухова.

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"За 6 дней почти 400 человек обратились в Центр за помощью по трудоустройству, 100 человек — за медицинской помощью, более 50 — за психологической консультацией. Учитывая большое количество людей, нуждающихся в помощи, мы рассматриваем возможность открытия таких центров в других городах Украины, а также расширение перечня услуг и помощи, которую мы можем оказывать людям", – рассказала она.

По словам Суховой, помощь в Центре оказывают не только сотрудникам компании, но и всем украинцам, оказавшимся в сложных жизненных условиях из-за войны войны с Россией.

"Компания Метинвест очень хочет помочь людям пережить горе, которое нас постигло. Российская федерация многим украинцам разрушила всю жизнь — люди остались без жилья, без работы без родных и близких. Поэтому цель этого Центра – помочь людям пережить трагедию, адаптироваться и интегрироваться в новую жизнь", – объясняет Сухова.

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По ее словам, в Центре работают также с детьми — здесь им оказывают квалифицированную психологическую помощь и проводят групповую арт-терапию. Здесь также можно оставить ребенка на время, необходимое родителям, например, чтобы оформить нужные документы или ознакомиться с вакансиями.

"Люди могут с помощью Центра найти работу – здесь предоставляют вакансии не только на предприятиях Метинвест, но и в других компаниях. Иногда происходит переобучение людей – для того, чтобы они могли трудоустроиться и начать новую жизнь", – рассказала Сухова.

Как известно, компания Метинвест обустроила в городах своего присутствия более 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек. Здесь людям предоставляют одежду, горячее питание, товары первой необходимости.

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Также Метинвест, совместно с компанией ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова, создал Гуманитарный проект "Спасаем жизнь", закупивший уже 100 вагонов продуктов питания: все они будут розданы украинцам, которые сейчас нуждаются в помощи.

"Сегодня" также писали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев и рассказывали про онлайн-музей "Голоса Мирных".

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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