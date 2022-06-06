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2 тысячи касок и бронежилетов: украинским воинам передали амуницию на фронт

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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6 июня, 14:26
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Компания уже четвертый месяц подряд продолжает оказывать поддержку воинам, ушедшим защищать родную страну от российского врага
Украинские воины получили новую амуницию от Метинвеста
Украинские воины получили новую амуницию от Метинвеста / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест передала очередную партию почти из 2 тысяч комплектов касок и бронежилетов для работников, которые служат в рядах ВСУ и терробороны и защищают страну от агрессии РФ. Также компания продолжает заботиться о своих сотрудниках во время военной службы: выплачивает зарплату и сохраняет социальные льготы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Каждый, кто сейчас защищает Украину от захватчиков, – герой. Мы гордимся работниками Метинвеста, ставшими в ряды ВСУ или терробороны. Для нас дело чести предоставить коллегам, находящимся на передовой, надежные средства защиты. Метинвест – большая семья. Ждем каждого защитника страны домой. Совместными усилиями мы победим и отстроим наши города и предприятия", – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Как известно, компания Метинвест всячески поддерживает вооруженные силы Украины и территориальную оборону с первых дней войны. Компания передала украинским сухопутным войскам более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн. грн.

Также Группа предоставила Главному управлению разведки МОУ 1000 спецкомплектов современной оснастки для эффективного выполнения тактических задач. Всего же за 100 дней войны Метинвест направил на помощь Украине на украинцам более 1,5 миллиарда гривен

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Раньше мы рассказывали, что компания "Метинвест" Рината Ахметова еженедельно снабжает 1500 бронепластин для ВСУ, закупает дроны и приборы ночного видения. Также мы писали, как компания помогала эвакуированным из Азовстали.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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