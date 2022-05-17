Метінвест Ахметова передав українським військивим журналістам каски і бронежилети

Інформаційна війна є не менш важливою для нашої спільної перемоги, підкреслили в компанії

Каски та бронежилети від "Метінвесту" пішли в редакції українських ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського передала українським журналістам, які працюють на передовій, каски та бронежилети. З проханням про захист для працівників ЗМІ звернувся до компанії олімпієць і волонтер Денис Силантьєв.

10 комплектів амуніції пішли в редакції телеканалів 1+1, ICTV, Еспресо TV, Суспільне та сайту "Обозреватель".

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"Є дуже велика потреба у забезпеченні безпеки журналістів, які їздять у зони військового конфлікту, де вони ризикують життям. Передаємо від компанії "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського бронежилети та каски 4-го ступеня захисту", – зазначив Денис Силантьєв.

За словами генерального директора "Метінвест" Юрія Риженкова, українські металурги освоїли власне виробництво бронепластин. Всього передадуть на фронт 100 000 бронежилетів із захистом 4+.

"Війна не лише на фронті, це не лише військові, це не лише медики, але є ще інформаційна війна, яка є не менш важливою для нашої спільної перемоги. Те, що ми сьогодні разом передаємо засоби захисту для наших журналістів – це важливий крок вперед", – підкреслив він.

Нагадаємо, після початку війни з Росією "Метінвест" запустив виробництво спеціальних сталевих пластин для бронежилетів з високим рівнем захисту. Також придбано 10000 бронежилетів, понад 8000 касок, близько 25000 медичних джгутів, турнікетів та аптечок, а також 1100 тепловізорів.

Раніше Денис Силантьєв вже передавав бронежилети, надані групою "Метінвест", медикам, учасникам ТРО та працівникам ДСНС у Києві, а також військовим медикам та бійцям ДСНС у Запорізькій області.