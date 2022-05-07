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Бронежилети для медиків та рятувальників: олімпійський призер Денис Силантьєв подарував амуніцію захисникам

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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7 травня, 13:23
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Якість амуніци вже оцінили українські військові, які протистоять російській агресії
Українські воїни отримали нову амуніцію
Українські воїни отримали нову амуніцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійський призер із плавання, нині волонтер Денис Силантьєв передав військовим та медикам чергову партію бронежилетів, придбаних групою Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Першими 10 бронежилетів отримали військові медики, які вивозять поранених із гарячих точок. Ще 10 – бійці ДСНС Запорізької області.

Денис Силантьєв зазначив, що на своєму досвіді як волонтер знає, як складно зараз купити та доставити якісні засоби захист.

"Сьогодні я приїхав до Запоріжжя для того, щоб від компанії Метінвест, від Ріната Ахметова та Вадима Новинського передати двадцять бронежилетів нашим медикам та рятувальникам, які рятуватимуть життя людей, і яким ми теж повинні забезпечити безпеку. Це бронежилети високого, четвертого класу захисту, які допоможуть їм залишитися в безпеці. Я вдячний усім, хто рятує, хто лікує, хто надає допомогу Україні та українцям, адже лише об'єднавшись, ми зможемо забезпечити нашу перемогу", – зазначив він.

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Якість засобів захисту оцінили і військові:

"Цей захист – легкий і якісний, а раніше доводилося ухилятися від ворожих куль у важких і неповоротких жилетах", – зазначає військовослужбовець із позивним "Лісовик".

Нагадаємо, раніше Денис Силантьєв уже передавав бронежилети, надані групою Метінвест, медикам, учасникам ТРО та працівникам ДСНС у Києві.

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Як відомо, компанія Метінвест передала на українські підприємства 900 тонн спеціальної сталі, з якої виготовлять 90 тисяч бронежилетів для українських воїнів.

Також компанія закуповує за кордоном готові засоби захисту, а також передає українським бійцям потрібну техніку – квадрокоптери, безпілотники та автомобілі.

Раніше ми розповідали, що гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова , бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила 2,5 млн людей з 24 лютого 2022 року. Також ми писали про те, як Донецький Шахтар разом із своїм партнером Sorare провели благодійний аукціон, кошти якого були спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від військової агресії Росії.

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