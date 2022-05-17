Метинвест Ахметова передал украинским военным журналистам каски и бронежилеты

Информационная война не менее важна для нашей общей победы, подчеркнули в компании

Каски и бронежилеты от "Метинвеста" направлены в редакции украинских СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского передала украинским журналистам, работающим на передовой, каски и бронежилеты. С просьбой о защите для работников СМИ обратился в компанию олимпиец и волонтер Денис Силантьев.

10 комплектов амуниции пошли в редакцию телеканалов 1+1, ICTV, Эспрессо TV, Общественное и сайта "Обозреватель".

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"Есть очень большая потребность в обеспечении безопасности журналистов, которые ездят в зоны военного конфликта, где они рискуют жизнью. Передаем от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского бронежилеты и каски 4-й степени защиты", – отметил Денис Силантьев.

По словам генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова, украинские металлурги освоили собственное производство бронепластин. Всего передадут на фронт 100 тысяч бронежилетов с защитой 4+.

"Война не только на фронте, это не только военные, это не только медики, но есть еще информационная война, которая не менее важна для нашей общей победы. То, что мы сегодня вместе передаем средства защиты для наших журналистов, – это важный шаг вперед", – подчеркнул он.

Напомним, после начала войны с Россией "Метинвест" запустил производство специальных стальных пластин для бронежилетов с высоким уровнем защиты. Также приобретено 10000 бронежилетов, более 8000 касок, около 25000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров.

Раньше Денис Силантьев уже передавал бронежилеты, предоставленные группой "Метинвест", медикам, участникам ТРО и работникам ГСЧС в Киеве, а также военным медикам и бойцам ГСЧС в Запорожской области.