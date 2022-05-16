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Українські бійці отримали чергову партію бронежилетів від компанії Метінвест

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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16 травня, 17:07
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"Те, що нам треба" – українські бійці отримали чергову партію броників від Метінвесту
Українські військові підтверджують: бронежилети від "Метінвесту" надійні
Українські військові підтверджують: бронежилети від "Метінвесту" надійні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові отримали партію бронежилетів від компаніі "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського. Це черговий транш із партії у 100 тис. бронежилетів, які компанія закупила та забезпечила матеріалами для виготовлення. Про це заявив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

"Ця допомога – частина системної підтримки, яку надає компанія "Метінвест" Ріната Ахметова. Сьогодні ми привезли 100 бронежилетів та 20 касок. Військові звернулися до нас із проханням надати засоби захисту, і ми негайно надали їм все, що необхідно", – розповів він.

За його словами, на підприємствах "Метінвесту" налагоджене системне виробництво бронеплит, також компанія замовляє плитоноски, комплектує бронежилети та передає українським військовим.

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"Всі бронежилети проходять перевірку, вони відстрілюються військовими і витримують калібри 5,45 і 7,62, тож відповідають усім нормам і стандартам", – повідомив він.

Українські військові підтверджують: бронежилети надійні, а це найголовніше.

"Хороші броники, гарно тримають. Саме те, що нам зараз потрібно", – каже один із десантників, який отримував партію.

Нагадаємо, за 70 днів війни компанія "Метінвест" спрямувала понад 1,2 млрд гривень на потреби української армії та мирних жителів. Допомога компанії охоплює багато напрямів: на ці гроші закуповуються бронежилети для наших бійців, медикаменти для лікарень, будуються укриття та закуповуються тисячі тонн продуктів для формування наборів.

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