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Электросети в Украине: люди оценили удобный клиентский сервис и упрощение процедур подключения к сетям

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
20 декабря, 17:17
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ОСР ДТЭК Сети с начала года увеличили количество реализованных присоединений до 30 тысяч

Операторы системы распределения (ОСР) ДТЭК Сети за 10 месяцев текущего года выполнили на 35% больше присоединений к сети по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Достичь этого удалось благодаря внедрению удобного и простого дистанционного клиентского сервиса, упрощению процедур и увеличению количества технического персонала для выполнения присоединений.

За десять месяцев текущего года все ОСР ДТЭК Сети выполнили более 30 тысяч присоединений к электрической сети в регионах своей лицензионной деятельности. Наибольшее количество новых присоединений получили клиенты ДТЭК Киевские региональные электросети в Киевской области — более 13 тысяч. Это на 60% больше по сравнению с показателем прошлого года.

На втором месте — ДТЭК Днепровские электросети с показателем более 8 тысяч присоединений и ростом в 27%. Далее, соответственно, следуют ДТЭК Одесские электросети — более 4,5 тысяч присоединений (+27%), ДТЭК Донецкие электросети — 2,3 тысячи (+6%) и ДТЭК Киевские электросети — 1,4 тысячи (+4%).

"ДТЭК стремится стать эталоном клиентоориентированности. По сравнению с прошлым годом количество полученных ОСР ДТЭК Сети обращений на присоединение выросло в среднем на 40%. Практически все заявки ОСР выполняют в отведенный для соответствующего класса присоединения срок, а часто и раньше. Это стало возможным благодаря максимальному упрощению внутренних согласовательных процедур, созданию онлайн-сервисов и увеличению количества собственного и привлеченного технического персонала, реализующего присоединения"

Иван Гелюх

Генеральный директор ДТЭК Сети

99% стандартных присоединений в Киеве, Днепропетровской, Одесской и Донецкой (КТ) областях выполняются в отведенный законодательством нормативный срок. В Киевской области компания продолжает совершенствовать процедуру присоединений, чтобы обеспечить их выполнение в нормативные сроки. Область имеет сверхвысокую динамику развития и строительства недвижимости: количество заявок на присоединение в 2021 году выросло на 60% по сравнению с 2020 годом. Из-за значительного роста количества заявок на присоединение иногда случаются случаи, когда компания не успевает выполнить присоединение в необходимый срок. Компания понимает необходимость совершенствования процесса присоединений и делает все необходимое, чтобы усовершенствовать процессы, свои технические возможности и выполнять присоединения в соответствии со сроками для того, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос на присоединение.

В настоящее время почти 80% всех заявок на присоединение к сетям ОСР ДТЭК Сети подаются через личные кабинеты на сайтах компаний. Что свидетельствует об их эффективности и удобстве. Для сравнения, в начале 2021 года этот показатель составил всего 2%. Для того чтобы сделать процедуру присоединения проще, компания улучшила функционал личного кабинета. Теперь он удобен и понятен клиентам. Дистанционный сервис действует по принципу единого окна и минимизирует количество визитов клиента в офисы компании, что делает его максимально простым, удобным и, соответственно, самым популярным.

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