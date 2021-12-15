Большое обновление сетей: миллион жителей Одесской области получат лучшую подачу света

ДТЭК Одесские электросети продолжают реконструкцию и строительство новых объектов энергетической инфраструктуры

Сотни детских садов, школ, медицинских учреждений, многоквартирных и частных домов в Одесской области получили надежное электроснабжение. Это стало возможным благодаря проекту "Большое обновление сетей", реализуемому компанией ДТЭК Одесские электросети. В рамках проекта в первые три квартала 2021 года компания провела в регионе капитальные ремонты, реконструкцию и строительство новых объектов электроинфраструктуры. Все эти меры позволили повысить качество электроснабжения для более чем миллиона клиентов компании в Одессе и области.

Для надежной работы энергоинфраструктуры Одессы ДТЭК Одесские электросети реконструировал подстанцию "Чумка", завершает строительство подстанции "Чубаевка" и кабельной линии "Чумка-Чубаевка". Это позволит удовлетворить потребности в электроснабжении клиентов Малиновского, Киевского и Приморского районов Одессы и предотвратить аварийные отключения.

Для стабильного электроснабжения клиентов в Одесской области компания выполнила ремонт силовых трансформаторов на двух подстанциях в Березовском районе. Сменила вводы силовых трансформаторов 110 кВ на четырех подстанциях в Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах. Своевременное проведение таких мероприятий уменьшает количество аварий, а значит, у клиентов реже будет исчезать свет.

ДТЭК — надежная и ответственная компания. По примеру государственной программы "Большое строительство" операторы системы распределения электроэнергии страны начали "Большое обновление сетей". В 2021 году мы инвестируем в развитие сетей Одесской области 888,8 миллиона гривен. Это на 86% больше, чем в прошлом. Благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов — новому подходу к образованию тарифа на распределение электроэнергии, принятому в Украине в 2021 году, — инвестиции в украинские электросети значительно увеличились. В сетях наконец-то начались обновления, которых ждали много лет. Это позволят обеспечить стабильным электроснабжением более миллиона клиентов нашей компании в Одессе и Одесской области.

Александр Фоменко

Генеральный директор ДТЭК Одесские электросети

Всего за первые три квартала 2021 года ДТЭК Одесские электросети выполнил капитальный ремонт и строительство 3,1 тысячи км воздушных линий, заменил 4 тысяч опор и 186 км неизолированного провода на СИП, реконструировал и заменил более тысячи распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, установил 20 тысяч изоляторов и 13 реклоузеров, расчистил почти 1,5 тысячи км трасс воздушных электролиний. Следовательно, эти линии станут более безопасными и надежными.

В рамках инвестиционной программы 2021 года компания установила 2 200 разумных счетчиков клиентам, проживающим в поселках Дачное, Усатово, Алтестово, а также в некоторых районах исторической части города Одессы. Такие приборы учета автоматически передают показания о потребленной электроэнергии, что экономит время клиента — ему не нужно дополнительно сообщать компании эти данные через онлайн-сервисы или колл-центр.

ДТЭК стремится стать эталоном клиентоориентированности и внедряет современные стандарты обслуживания. Компания развивает удобные дистанционные, включая онлайн, сервисы, чтобы быть на связи с клиентами 24/7. Это:

чат-бот в Viber и Telegram;

личный кабинет на сайте ДТЭК Одесские электросети;

IVR-меню кол-центра: (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90;

За девять месяцев специалисты компании обработали 666,7 тысячи входящих звонков, 55,3 тысячи обращений через электронные средства связи (e-mail, сообщения в чат-боте, личном кабинете, фейсбук и другие). Чат-ботом в Viber и Telegram пользуется около 130 тысяч клиентов.

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