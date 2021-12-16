Большое обновление сетей: в Донецкой области активно реконструируют подстанции и электролинии

ДТЭК Донецкие электросети уже улучшили электроснабжение для 27 тысяч украинцев, и большое обновление продолжается

ДТЭК Донецкие электросети проводит реконструкцию ряда крупных объектов в Донецкой области. Это мощная подстанция "Бахмутская-110 кВ", воздушная линия 110 кВ КуТЭС- Котляревская № 1, 2 и воздушная линия 35 кВ Красноармейская-Владимировка. В результате более надежное электроснабжение получат более 27 тысяч клиентов Соледарской громады, Доброполья, Селидово, прифронтовой Авдеевки. Реализация таких масштабных проектов стала возможной, благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов в 2021 году. Они позволили компании увеличить инвестпрограмму на 72% по сравнению с 2020 годом.

Национальная программа "Большое строительство" продолжается в "Большом обновлении сетей" в энергетике. Благодаря стимулирующему инвестиции RAB-тарифу, принятому в 2021 году, инвестиции в украинские электросети значительно увеличились. Энергетическая инфраструктура получила возможность проводить обновления, которых ждали несколько десятков лет. В рамках проекта ДТЭК Донецкие электросети выполнил модернизацию ряда крупных электроинфраструктурных объектов. В частности, выполнена реконструкция подстанции "Бахмутская-110 кВ", воздушных линий 110 кВ КуТЭС-Котляревская № 1, 2 и 35 кВ Красноармейская-Владимировка. Ранее мы завершили первый этап реконструкции подстанции "Димитрово-110 кВ". В целом это дает нам возможность улучшить электропитание для более чем 40 тысяч жителей региона.

Алексей Дегтярев

Генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети

Подстанция "Бахмутская-110 кВ" является одной из системообразующих в общей структуре энергопитания области. Она обеспечивает электроснабжение жителей сел Берестовое, Липовое, Спорное Соледарской общины и является транзитной — обеспечивает электроснабжение ряда населенных пунктов Луганской области. Подстанция была построена в 1976 году и остро нуждалась в модернизации. В рамках реконструкции был выполнен монтаж комплектного распределительного устройства 6 кВ (с вакуумными выключателями, измерительными трансформаторами тока и напряжения, ограничителями перенапряжений и современными микропроцессорными устройствами). Также установлены системы телемеханики и связи. Бюджет проекта — 14,78 млн грн. без НДС.

Еще один значимый проект — реконструкция воздушной линии 110 кВ КуТЭС-Котляревская № 1, 2. Линия была введена в эксплуатацию в 1956 году и имела большой износ оборудования. В рамках реконструкции было заменено 29 опор и 2,9 км провода. Бюджет проекта составил 11,25 млн грн. без НДС. Обновление линии позволило улучшить электроснабжение ряда шахт, Авдеевского коксохимического завода, подстанций Донецкой железной дороги, а также потребителей Селидово, прифронтовой Авдеевки и близлежащих населенных пунктов Покровского района. А также принимает участие в энергоснабжении Карловской фильтровальной станции.

Кроме того, завершена реконструкция воздушной линии 35 кВ Красноармейская-Владимировка. Некоторые участки линии находились в эксплуатации с 1952 года. Серьезный износ оборудования сильно влиял на качество энергопитания потребителей. В рамках модернизации энергокомпания заменила 35 старых опор на новые и 3,6 км провода на современный и надежный. Бюджет проекта — 13,8 млн грн без НДС. Эта реконструкция позволила улучшить надежность электропитания для клиентов компании в Доброполье и пгт. Владимировка.

Кроме того, ранее компания завершила первый этап реконструкции подстанции "Димитрово-110 кВ". В результате более надежное электроснабжение получили более 12 тысяч жителей Мирнограда и Новогродовки.

Качественное электроснабжение — залог комфорта жителей региона и его развития. К сожалению, старые сети и оборудование не выдерживали увеличения нагрузки. Сегодня в рамках проекта "Большое обновление сетей" ДТЭК Донецкие электросети ведет работы по реконструкции и увеличению мощности электроинфраструктуры нашей области, что даст толчок для развития всего региона. Мы видим со стороны компании надежное партнерство по развитию территориальных общин в Донецкой области.

Денис Клюшников

Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации

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