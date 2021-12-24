Большое обновление сетей: для 100 тысяч семей Донбасса усилили инфраструктуру сетей

В 2021 году ДТЭК Донецкие электросети провел реконструкцию ряда крупных объектов и улучшил электроснабжение больниц, школ, садиков и жилых домов региона

В 2021 в рамках проекта "Большое обновление сетей" ДТЭК Донецкие электросети реконструировал и модернизировал 14 подстанций, 3 высоковольтных линии, более 30 воздушных и кабельных линий среднего-низкого напряжения общей протяженностью более 87 км. Также компания реконструировала 5 распределительных пунктов и провела полную замену 26 трансформаторных подстанций (ТП) на современные комплектные ТП в Мариуполе, Краматорске, Покровске, Мирнограде, Константиновке, Дружковке. Кроме того, установила 34 реклоузера, позволяющих автоматически отключить поврежденный участок и предотвратить масштабное отключение света при возникновении аварийной ситуации.

"Благодаря стимулирующему инвестиции RAB-тарифу, принятому в 2021 году, мы увеличили инвестиции в энергетическую инфраструктуру Донецкого региона на 72% по сравнению с прошлым годом. Это дало возможность реализовать масштабную программу — „Большое обновление сетей". Мы получили возможность проводить обновления, которых ждали несколько десятков лет, — отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев. — Всего в 2021 году компания инвестировала в развитие сетей более 332 млн грн. ДТЭК трансформирует бизнес, внедряя европейские стандарты обслуживания клиентов. Мы слышим потребности наших клиентов, знаем о проблемах, с которыми они сталкиваются. Мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать электроснабжение более надежным".

В рамках проекта "Большое обновление сетей" ДТЭК Донецкие электросети выполнил реконструкцию и модернизацию ряда крупных электроинфраструктурных объектов.

Реконструкция подстанции 110 кВ "Красноармейская" позволила улучшить электроснабжение для 17 тыс. клиентов Покровска. Также компания завершила первый этап реконструкции подстанции "Димитрово-110 кВ". В результате более надежное электроснабжение получили более 12 тысяч жителей Мирнограда и Новогродовки.

Еще один значимый проект — реконструкция воздушной линии 110 кВ КуТЭС — Котляревская № 1, 2. В рамках реконструкции заменено 29 опор и 2,9 км провода. Бюджет проекта составил 11,25 млн грн. без НДС. Обновление линии позволило улучшить электроснабжение ряда шахт, Авдеевского коксохимического завода, подстанций Донецкой железной дороги, Карловской фильтровальной станции, а также жителей Селидово, прифронтовой Авдеевки и ряда населенных пунктов Покровского района.

Проект "Большое обновление сетей" будет продолжен в 2022 году. ДТЭК Донецкие электросети реконструирует ряд объектов в Донецкой области. В числе наиболее крупных проектов три высоковольтные подстанции: ПС "Красноармейская-110 кВ", ПС "Артемовск-110 кВ" и вторая очередь реконструкции ПС "Димитрово-110 кВ". Эти подстанции обеспечивают электроснабжением более 40 тыс. клиентов, промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры в Покровске, Мирнограде, Новогродовке, Бахмуте и близлежащих районах. Также обновление ожидает высоковольтные линии 110 кВ — "Желанное-Очеретино" и "Котляревская-Очеретино". Реконструкция более 17 км линий значительно повысит надежность электроснабжения жителей и промышленных объектов Авдеевки, а также увеличит пропускную способность транзита электроэнергии.

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