Что такое RAB-тарифы на электричество и какая от них польза каждому из нас

Почти год в Украине действует новая методика тарифообразования на распределение электроэнергии, которая стимулирует инвестиции в инфраструктуру и дает, наконец, возможность обновить сети по всей стране

Сколько проблем вызывает у каждого из нас некстати отключившийся свет, нет смысла расписывать – это знает любой украинец. Потери рабочего или личного времени, серьезный удар по семейному бюджету (если из-за перебоев в сети "горят" компьютер или холодильник), наконец – реальные риски для жизни и здоровья. Часто причина этих отключений – старые изношенные сети, которые не обновлялись системно последние 30 лет.

RAB-методика – что это такое и причем здесь тарифы

Чтобы свести к минимуму подобные неприятности и беды, потребовался новый подход к работе операторов системы распределения электроэнергии. А именно: компании, доставляющие нам свет, должны быть заинтересованы в том, чтобы эти сети были вовремя обновлены и отремонтированы.

Это могла простимулировать RAB-методика (Regulatory Asset Base — регулируемая база инвестированного капитала). Это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры. Она применяется во многих странах мира и стимулирует инвестиции в распределительные сети, которые и доставляют свет потребителям. Украина – предпоследняя страна в Европе (кроме Беларуси) , где не было внедрено RAB-регулирование. В Украине RAB-тарифы начали действовать в 2021 году. Новая методика формирования тарифа на распределение электроэнергии была принята НКРЭКУ взамен прежней системе "Затраты+".

Само название последней говорило за себя: к операционным расходам компании добавлялось так называемое покрытие прогнозируемых потерь и сверху (в качестве того самого "+") – мизерный процент инвестиций в развитие сетей (1-2%). Разумеется, этих денег едва хватало на поддержку сетей в рабочем состоянии, да и то не везде. О большой капиталоемкой модернизации речь не шла в принципе.

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Главной целью новации в Украине стало устранение ключевой проблемы – изношенности распределительных сетей. Как известно, свыше 70% этой инфраструктуры по всей стране не первый год нуждаются в серьезному обновлении.

Суть RAB-методики заключается в создании объективных условий, при которых компаниям облэнерго становится попросту выгодно инвестировать в сети. При этом в выигрыше и потребитель: обновленные сети более надежные, а значит время отключений света гораздо уменьшится. Чтобы компании не могли злоупотреблять новыми возможностями значительно усиливается контроль за тем, как компания обновляет сети. Если обновление идет вразрез планам по улучшению, которые установлены для каждого ОСР, компания попадает под санкции государственного регулятора: ее штрафуют на 5% от годового дохода.

Поэтому для каждого клиента RAB-тарифы – это основа качественного и бесперебойного электроснабжения.



Уже в 2021 году благодаря внедрению стимулирующего инвестиции RAB-тарифа в стране стало возможным "Большое обновление сетей". Это процесс модернизации оборудования, строительства или реконструкции крупных подстанций, питающих десятки тысяч потребителей и систем жизнеобеспечения, а также – процесс массовой установки приборов "умного" учета, помогающих существенно экономить каждый день.

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Каким образом на практике RAB-методика создает экономические стимулы для мощного инвестирования в развитие сетей? Все просто: толко в случае, если компания инвестирует в свои активы, она сможет рассчитывать на убедительную прибыль.

Но при этом, получив такую возможность, инвестор также берет на себя и обязательства: половину от прибыли компания снова вкладывает в модернизацию, улучшает качество электроснабжения, сокращает потери электроэнергии в сетях.

По самым сдержанным прогнозам, только в Киевской области год работы по новой методике увеличит объем инвестиций на вдвое. А после 13 лет работы оператора системы распределения в рамках RAB время, которое потребители вынуждены проводить без света, сократится в разы: с текущих 595 до 150 минут в год в больших городах и до 300 минут в сельской местности. А потери электроэнергии в сетях должны сократиться вдвое – с 14,5% до 7,5%.

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Утверждение о том, что RAB-регулирование приведет к росту тарифов и цен на товары, некоторое время активно муссировалось в информационном пространстве. Однако это не более чем манипуляция, что уже сейчас видно по фактическим результатам работы в новом формате.

Во-первых, стоимость распределения электроэнергии в среднем по Украине составляет лишь 20% всего тарифа за электроэнергию.

Во-вторых, составляющая RAB – в стоимости услуг за распределение – и вовсе мизерная. Влияние ее на себестоимость товаров потребительской корзины – от 0,4 до 3,3%.

Если, скажем, в качестве примера взять буханку хлеба стоимостью в 16 грн 84 коп, то доля всех расходов на электроэнергию в себестоимости буханки составляет 2,3% или 39 коп. А влияние RAB – не больше 4% от 39 копеек. Или – 0,4 копейки. Вот на столько в худшем случае могла бы вырасти (и то не факт) цена буханки хлеба.

В-третьих, внедрение RAB – это, как мы уже сказали, мощные инвестиции компаний в инфраструктуру сетей, благодаря чему выигрываем все мы с вами – в том числе и финансово. Это показывает и европейский опыт (обновляются сети, растет сервис, внедряются инновации, развиваются возобновляемые источники энергии), и уже украинский. Ведь обновленные сети – это бесперебойный свет в домах. Это не только комфорт, но и сохранность приборов и бытовой техники, четкая работа всех систем жизнеобеспечения городов и сел. Наконец, это перспектива для снижения тарифов – за счет сведения до минимума потерь электроэнергии на пути к потребителю.

Какая выгода от RAB-тарифа?

ГОСУДАРСТВУ

Электрические сети – это базовая инфраструктура, которая необходима для развития городов и регионов, любого бизнеса – от крупного завода до небольшого цветочного магазинчика, для строительства новых домов и жилых кварталов. RAB – это мощный процесс национального масштаба, это обновление и модернизация сетей.

RAB стимулирует:

создание новых рабочих мест

производство материалов и оборудования

рост ВВП

инвестиции в страну (состояние сетей и простота подключения к ним среди основных параметров инвестиционной привлекательности страны, составленных Всемирным Банком для рейтинга Doing Business)

НАСЕЛЕНИЮ

Надежное электроснабжение без перебоев, сокращение времени пребывания без света в 3 раза.

"Умные" счетчики, позволяющие потреблять экономно и платить меньше.

Современный европейский сервис в ОСР в режиме 24х7: консультации онлайн или в современных центрах обслуживания; немедленная ликвидация аварий; проактивное информирования о восстановлении в случае аварии.

В перспективе – снижение тарифа на электроэнергию за счет уменьшения потерь при ее распределения (чем ниже потери – тем меньше цифра в платежке за свет).

БИЗНЕСУ

Упрощение процедур и удешевления подключения к сетям для производства, офисов, строительства.

Улучшение качества электроснабжения (параметры электроснабжения).

Стабильная работа производственных мощностей без простоев из-за перебоев электроснабжения.

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