Большое обновление сетей: полмиллиона днепрян будут получать электрику лучшего качества ДТЭК

ДТЭК Днепровские электросети улучшил электроснабжение для сотен детских садов, школ, медицинских учреждений, а также тысяч многоквартирных и частных домов в Днепропетровской области

За год компания реконструировала 249 км сетей, 1200 подстанций и распределительных пунктов, установила 67 тысяч умных счетчиков и 50 реклоузеров. Всего на обновление энергоинфраcтруктуры области направили 1 млрд гривен инвестиций. Это стало возможным благодаря внедрению RAB-регулирования тарифа. Качественные улучшения получили 500 тысяч жителей области, которые теперь смогут экономить с новыми умными счетчиками, ощущать меньше отключений благодаря реколоузерам и получать качественное и бесперебойное напряжение за счет обновления линий.

Для надежной работы энергоинфраструктуры ДТЭК Днепровские электросети реконструировала две крупные высоковольтные подстанции (ПС) напряжением 150 кВт: "Кольцевая Левобережная" в Днепре, а также "Новомосковская-150", которая обеспечивает электрикой 29 тысяч клиентов Новомосковска, Губинихи и Орловщины. Здесь установили новые трансформаторы – огромные агрегаты весом в несколько тонн, которые позволят регулировать напряжение в сети. Тем самым удовлетворить потребности жителей этих городов в надежном электроснабжении и предотвратить аварийные отключения.

ПС "Северная" в Желтых Водах

Более надежное и современное оборудование получила и ПС "Северная" в Желтых Водах. А еще подстанция "ЛБ-2" в Днепровском районе, которая питает жилые дома Днепра, соседнего села Горяновского и Обуховки, а также городскую клиническую больницу №11 и другие важные объекты. Всего в реконструкцию и техническое переоснащение подстанций в 2021 году компания инвестировала более 200 млн грн.

Реконструкция высоковольтных линий

Также реконструируют высоковольтные линии в Кривом Роге, Днепр, Новомосковске, Никополе, Зеленодольске, Покрове и проводят обновление электролиний низкого и среднего напряжения по всей территории области. Всего – 249 км, 103 км из которых – линии 0,4 кВ, которые непосредственно питают жилые дома. В этом году на их обновление направили более 439 млн грн. Во время реконструкции специалисты полностью меняют электрические провода на более надежные и современные. Проведение таких мероприятий уменьшает количество аварий, а значит, у клиентов реже будет исчезать свет.

В 2021 году благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов мы направили на развитие сетей Днепропетровской области на 34% больше, чем в 2020-м – почти 1 млрд грн. Это помогло нам осуществить масштабные проекты, которых ждали много лет. А значит, обеспечить стабильным электроснабжением практически полмиллиона клиентов. Для того, чтобы линии были более безопасны и надежны, установили 50 реклоузеров, которые позволяют при возникновении аварийной ситуации автоматически отключить поврежденный участок и предотвратить масштабное отключение света. А также провели переоснащение 1200 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, что позволит избежать в дальнейшем аварийных ситуаций и отключений для клиентов.

Андрей Терещук

Генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети

Умные счетчики

Кроме того, компания установила 67 тысяч умных счетчиков. Такие приборы учета автоматически передают показания о потребленной электроэнергии и позволяют жителям области экономить на электрике за счет "ночного" тарифа. На такую автоматизацию в рамках инвестпрограммы направили 90 млн грн.

В планах на 2022 год – продолжить обновление линий и техническую модернизацию для улучшения электроснабжения клиентов. В том числе – обновить 5,4 км высоковольтной воздушной линии 150 кВ в Днепре с переводом в кабельную от ПС "Узловой" до подстанции жилмассива Тополь, что улучшит электроснабжении данного микрорайона. А также закончить начатую в 2021-м году реконструкцию подстанции "Грушевская" в Марганце. Она является основным источником питания города. После завершения работ обновленная подстанция обеспечит дополнительные мощности, позволит эксплуатировать оборудование без перегрузки и повысить качество и надежность энергоснабжения для более 35 тысяч клиентов компании.

СПРАВКА

ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

ДТЭК — лидер и крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Наши предприятия добывают уголь и природный газ, производят электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, осуществляют трейдинг энергоресурсами на украинском и зарубежных рынках, распределяют и поставляют электроэнергию потребителям, предоставляют клиентам услуги по энергоэффективности и развивают сеть скоростных зарядных станций.

В новой стратегии 2030 ДТЭК обязался трансформировать бизнес в более экологичный, эффективный и технологичный, руководствуясь принципами ESG. Стратегическая цель – достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Для этого создана лучшая экспертиза в отрасли, чтобы внедрять инновации и новые технологии, создавать новые направления бизнеса и реализовать масштабную программу цифровой трансформации.

В ДТЭК работает 60 тысяч сотрудников. Предприятия ДТЭК признаны лучшими работодателями Украины по рейтингам международной аудиторской компании EY и деловых изданий.

В 2020 году капитальные вложения ДТЭК составили 12 млрд грн, налоговые отчисления – 21 млрд грн.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Читайте также: