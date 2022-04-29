Помощь во время войны: кто и где получил специальные продуктовые наборы

Что получили киевляне от Фонда Рината Ахметова / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать жителям тех регионов, которые больше всего пострадали от военных действий со стороны агрессора. Две тысячи продуктовых наборов Фонд направил в территориальный центр социального обслуживания Дарницкого района Киева.

В первую очередь они предназначены для переселенцев с горячих точек Киевской области, людей с инвалидностью и пожилых людей, многодетных семей и семей, которые потеряли кормильца или остались без доходов из-за военных действий.

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В целом для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 34 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Помощь Краматорске

Ранее мы писали, что Фонд Рината Ахметова отправил в Краматорск более 37 тысяч. самых необходимых медикаментов.

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Речь идет об обезболивающих, анестетиках, антикоагулянтах, кровоостанавливающих препаратах и других лекарствах. Передача помощи производится под координацией Донецкой областной военной администрации.

С начала войны государственные учреждения здравоохранения разных областей Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова свыше 580 тысяч единиц медикаментов.

"Сегодня" также писали о онлайн-музей "Голоса мирных" и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев.