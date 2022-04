Пострадавшие от войны области снабдят лекарствами: в военные и гражданские больницы передадут помощь

Благодаря благотворительным вкладам проект "Спасаем жизнь" открыл новое направление гуманитарной поддержки украинцев

Украинским больницам будут передавать помощь / Фото: Pexels, Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Проект "Спасаем жизнь" открывает новое направление гуманитарной помощи – закупку и поставку лекарств и медицинского оборудования в пострадавшие от войны регионы.

Там они будут передаваться как в военные, так и гражданские медучреждения. На эти цели уже собрано около 140 тысяч евро. Это поможет спасти жизнь и здоровье тысячам украинцев.

Благодаря благотворительным взносам на счет фонда FUNDACJA RAZEM DAMY RADE – DO IT TOGETHER, являющегося частью "Спасаем жизнь", уже закуплено на сумму 137 644 евро:

свыше 22 тыс. пар стерильных перчаток;

4,5 тыс. – нестерильных;

почти 13 тыс. катетеров (включая внутривенные);

12,7 тыс. упаковок хирургических нитей.

Оборудование отвезут в военный госпиталь Военно-медицинского клинического центра Южного региона (г. Запорожье) и Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Помощь больницам

Как отметил руководитель проекта "Спасаем жизнь" Александр Вишняков, поставки медикаментов и материалов будут только расширяться – наименованиями, объемами и географией.

"Мы планируем поставлять лекарства и оборудование в опорные больницы городов-партнеров нашего проекта: Авдеевку, Запорожье, Кривой Рог, Каменское, Покровск. Мы тесно сотрудничаем с городскими военно-гражданскими администрациями и знаем, что необходимо на местах. И сделаем все, чтобы удовлетворить потребности наших врачей и их пациентов. Спасибо всем, кто продолжает помогать, присылать средства для наших благотворительных целей", – подчеркнул он.

Ранее жители Авдеевки, Покровска, Днепропетровской и Кировоградской общин получили уже более 20 тыс. продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь".

Напомним, финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют компании "Метинвест" и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова.