Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Life

Пострадавшие от войны области снабдят лекарствами: в военные и гражданские больницы передадут помощь

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 15:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Благодаря благотворительным вкладам проект "Спасаем жизнь" открыл новое направление гуманитарной поддержки украинцев
Украинским больницам будут передавать помощь
Украинским больницам будут передавать помощь / Фото: Pexels, Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Проект "Спасаем жизнь" открывает новое направление гуманитарной помощи – закупку и поставку лекарств и медицинского оборудования в пострадавшие от войны регионы.

Там они будут передаваться как в военные, так и гражданские медучреждения. На эти цели уже собрано около 140 тысяч евро. Это поможет спасти жизнь и здоровье тысячам украинцев.

Реклама

Благодаря благотворительным взносам на счет фонда FUNDACJA RAZEM DAMY RADE – DO IT TOGETHER, являющегося частью "Спасаем жизнь", уже закуплено на сумму 137 644 евро:

  • свыше 22 тыс. пар стерильных перчаток;
  • 4,5 тыс. – нестерильных;
  • почти 13 тыс. катетеров (включая внутривенные);
  • 12,7 тыс. упаковок хирургических нитей.

Оборудование отвезут в военный госпиталь Военно-медицинского клинического центра Южного региона (г. Запорожье) и Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Помощь больницам

Как отметил руководитель проекта "Спасаем жизнь" Александр Вишняков, поставки медикаментов и материалов будут только расширяться – наименованиями, объемами и географией.

Реклама

"Мы планируем поставлять лекарства и оборудование в опорные больницы городов-партнеров нашего проекта: Авдеевку, Запорожье, Кривой Рог, Каменское, Покровск. Мы тесно сотрудничаем с городскими военно-гражданскими администрациями и знаем, что необходимо на местах. И сделаем все, чтобы удовлетворить потребности наших врачей и их пациентов. Спасибо всем, кто продолжает помогать, присылать средства для наших благотворительных целей", – подчеркнул он.

Ранее жители Авдеевки, Покровска, Днепропетровской и Кировоградской общин получили уже более 20 тыс. продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь".

Напомним, финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют компании "Метинвест" и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Крушение Ан-26 в Запорожской области: стали известны причина и число погибших Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева "Новая почта" меняет условия работы в одном из регионов – чего ждать украинцам София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.66

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38831.1

Cardano (ADA)

0.86

Bitcoin Cash (BCH)

305.4

Ethereum Classic (ETC)

32.37

Litecoin (LTC)

101.71

Theta (THETA)

2.87

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять