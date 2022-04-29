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Помощь фронтовому Краматорску – украинцам передали 37 тыс. жизненно важных лекарств

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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29 апреля, 11:07
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Рассказываем, какие лекарства получат украинцы в наиболее горячих точках страны
Какие лекарства получили украинцы в Краматорске
Какие лекарства получили украинцы в Краматорске / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Более 37 тысяч единиц самых необходимых медикаментов Фонд Рината Ахметова отправил в Краматорск. Речь идет об обезболивающих, анестетиках, антикоагулянтах, кровоостанавливающих препаратах и других лекарствах.

Гуманитарная помощь поступит в медицинские учреждения региона под координацией Донецкой областной военной администрации.

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Отметим, что с начала войны государственные учреждения здравоохранения разных областей Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова свыше 580 тысяч единиц медикаментов. Их список был определен в координации с Министерством здравоохранения Украины. Среди них самое необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Бронежилеты для армии

Кроме медикаментов и продуктов предприятия Рината Ахметова еженедельно производят около 20 тонн. специальной бронестали , которой хватает на 2000 бронежилетов.

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В общем, планируется изготовить 90000 единиц амуниции. Еще 10 тысяч готовых бронежилетов, касок и аптечек, Метинвест закупил за границей.

"Сегодня" также писали о онлайн-музей "Голоса мирных" и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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