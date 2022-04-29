Допомога під час війни: хто і де отримав спеціальні продуктові набори

Що отримали кияни від Фонду Ріната Ахметова / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати мешканцям тих регіонів, які найбільше постраждали від воєнних дій з боку агресора. Дві тисячі продуктових наборів Фонд направив до територіального центру соціального обслуговування Дарницького району міста Києва.

Насамперед вони призначені для переселенців з гарячих точок Київської області, людей з інвалідністю та людей похилого віку, багатодітних сімей та сімей, які втратили годувальника або залишилися без доходів через воєнні дії.

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Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 34 тисячі продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мійльйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

Допомога Краматорську

Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова відправив до Краматорська понад 37 тисяч найнеобхідніших медикаментів.

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Йдеться про знеболювальні, анестетики, антикоагулянти, кровоспинні препарати та інші ліки. Передача допомоги здійснюється під координацією Донецької обласної військової адміністрації.

Від початку війни державні заклади охорони здоров'я різних областей України вже отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 580 тисяч одиниць медикаментів.

"Сьогодні" також писали про онлайн-музей "Голоса мирних" і розповідали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців.