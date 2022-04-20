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Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев – сколько людей получили помощь

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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20 апреля, 09:31
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Рассказываем, как Фонд Рината Ахметова совместно с бизнес SCM и футбольным клубом "Шахтер" помогают украинцам
Скольким людям уже помогли
Скольким людям уже помогли / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM и футбольным клубом "Шахтер" предоставил гуманитарную помощь 1,5 млн человек.

По состоянию на начало апреля гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" уже получили более 1,5 млн. жителей Украины.

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Из них 720 тысяч человек получили помощь непосредственно от Фонда. В первую очередь, речь идет о продуктовых наборах для населения, а также медикаментах для государственных больниц.

Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

"Голоса мирных"

Ранее мы рассказывали, что украинский журналист и ведущий социального ток-шоу "Говорит Украина" Алексей Суханов стал амбасадором музея памяти "Голоса Мирных".

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Он призвал украинцев делиться своими историями о войне, чтобы каждая из них была услышана и задокументирована.

Онлай-музей "Голоса мирных" был основан Фондом Рината Ахметова. Он собирает свидетельства гражданского населения, опыт каждого мирного человека о трагических событиях войны, которые Россия развязала против Украины.

"Сегодня" ранее писали, что экс-форвард Шахтера рассказал о преступлениях рашистов в Мариуполе и рассказывали, сколько футбольный клуб заработал для помощи украинцам во время войны.

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