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Бронежилеты для медиков и спасателей: олимпийский призер Денис Силантьев подарил амуницию защитникам

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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7 мая, 13:23
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Качество амуници уже оценили украинские военных, которые противостоят российской агрессии
Украинские воины получили новую амуницию
Украинские воины получили новую амуницию / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийский призер по плаванию, ныне волонтер Денис Силантьев передал военным и медикам очередную партию бронежилетов, приобретённых группой Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Первыми 10 бронежилетов получили военные медики, которые вывозят раненых из горячих точек. Ещё 10 – бойцы ГСЧС Запорожской области.

Денис Силантьев отметил, что на своём опыте в качестве волонтера знает, как сложно сейчас купить и доставить качественные средства защита.

"Сегодня я приехал в Запорожье для того, чтобы от компании Метинвест, от Рината Ахметова и Вадима Новинского передать двадцать бронежилетов нашим медикам и спасателям, которые будут спасать жизни людей, и которым мы тоже должны обеспечить безопасность. Это бронежилеты высокого, четвёртого класса защиты, которые помогут им остаться в безопасности. Я благодарен всем, кто спасает, кто лечит, кто оказывает помощь Украине и украинцам, ведь только объединившись, мы сможем обеспечить нашу победу", – отметил он.

Качество средств защиты оценили и военные:

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"Эта защита – легкая и качественная, а раньше приходилось уклоняться от вражеских пуль в тяжелых и неповоротливых жилетах", – отмечает военнослужащий с позывным "Леший".

Напомним, ранее Денис Силантьев уже передавал бронежилеты, предоставленные группой Метинвест, медикам, участникам ТРО и работникам ГСЧС в Киеве.

Как известно, компания Метинвест передала на украинские предприятия 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тысяч бронежилетов для украинских воинов.

Также компания закупает за границей готовые средства защиты, а также передает украинским бойцам нужную технику – квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.

Ранее мы рассказывали, что гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила 2,5 млн людей с 24 февраля 2022 года. Также мы писали о том, как Донецкий Шахтер вместе со своим партнером Sorare провели благотворительный аукцион, средства которого были направлены на помощь украинцам, пострадавшим от военной агрессии России.

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