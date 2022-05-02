Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Life

Жителям Покровська передали ще 12 тис. продуктових наборів

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 15:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Місто в Донецькій області підтримують найнеобхіднішим під час війни
Жителів Покровська підтримують найнеобхіднішим
Жителів Покровська підтримують найнеобхіднішим / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

У Покровську триває евакуація мирних мешканців та переселенців, налагоджено підвезення гуманітарної допомоги.

Як розповів мер Руслан Требушкін в ефірі телеканалу "Україна 24", місто продовжує укріплюватися.

Реклама

За його словами, у Покровську працюють евакуаційні потяги. Однак багато жителів залишаються в своїх домівках.

"Постійно відбувається підвезення продуктів, є багато гуманітарної допомоги, яку передають організації. Зокрема, компанія Метінвест Ахметова нам передала близько 12 тис. продуктових наборів: ці продукти зараз вкрай необхідні нашим мешканцям і переселенцям, які їдуть через наше місто далі на захід", – пояснив Требушкін.

Покровськ допомагає з відновленням та захистом тим громадам, які постраждали від обстрілів російських військ:

  • передають техніку;
  • допомагають рити окопи;
  • ставлять захисні споруди.

"Тут теж дуже допомагає бізнес: компанія Метінвест надає техніку і матеріали. Війна об'єднала всіх – і жителів, і бізнес – для нашої перемоги", – резюмував Требушкін.

Реклама

Нагадаємо, компанія Метінвест, спільно з ДТЕК та Фондом Ріната Ахметова, створила гуманітарний штаб "Рятуємо життя". Штаб вже закупив для українців 2,5 тис. тонн харчових продуктів, з яких формують продуктові набори. У планах – закупити ще понад тисячу тонн. Бізнесмен Рінат Ахметов передав на допомогу Україні понад 2,1 млрд грн.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров "24 лютого стало ясно, що далі ховати голову в пісок неможливо" – Ігор Волобуєв Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Різкий стрибок лише за кілька днів: АЗС в Україні підняли ціни на пальне Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Зупинив ворога на блокпості тероборони… Блоха Юрій Ігорович - молодший лейтенант ЗСУ (доброволець), начальник забезпечення блокпостів Баштанського батальйону тероборони (Миколаївщина), до війни - футбольний тренер... Разом з побратимами зупинив техніку ворога, вступивши в бій на блокпості. Загинув від куль російських окупантів. Йому було 33 роки. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38665.94

Cardano (ADA)

0.78

Bitcoin Cash (BCH)

285.44

Ethereum Classic (ETC)

27.61

Litecoin (LTC)

101.27

Theta (THETA)

2.33

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти