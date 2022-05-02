Жителям Покровська передали ще 12 тис. продуктових наборів

Місто в Донецькій області підтримують найнеобхіднішим під час війни

Жителів Покровська підтримують найнеобхіднішим / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

У Покровську триває евакуація мирних мешканців та переселенців, налагоджено підвезення гуманітарної допомоги.

Як розповів мер Руслан Требушкін в ефірі телеканалу "Україна 24", місто продовжує укріплюватися.

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За його словами, у Покровську працюють евакуаційні потяги. Однак багато жителів залишаються в своїх домівках.

"Постійно відбувається підвезення продуктів, є багато гуманітарної допомоги, яку передають організації. Зокрема, компанія Метінвест Ахметова нам передала близько 12 тис. продуктових наборів: ці продукти зараз вкрай необхідні нашим мешканцям і переселенцям, які їдуть через наше місто далі на захід", – пояснив Требушкін.

Покровськ допомагає з відновленням та захистом тим громадам, які постраждали від обстрілів російських військ:

передають техніку;

допомагають рити окопи;

ставлять захисні споруди.

"Тут теж дуже допомагає бізнес: компанія Метінвест надає техніку і матеріали. Війна об'єднала всіх – і жителів, і бізнес – для нашої перемоги", – резюмував Требушкін.

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Нагадаємо, компанія Метінвест, спільно з ДТЕК та Фондом Ріната Ахметова, створила гуманітарний штаб "Рятуємо життя". Штаб вже закупив для українців 2,5 тис. тонн харчових продуктів, з яких формують продуктові набори. У планах – закупити ще понад тисячу тонн. Бізнесмен Рінат Ахметов передав на допомогу Україні понад 2,1 млрд грн.