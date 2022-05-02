Жителям Покровска передали еще 12 тыс. продуктовых наборов

Город в Донецкой области поддерживают самым необходимым во время войны

Жителей Покровска поддерживают самым необходимым / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В Покровске продолжается эвакуация мирных жителей и переселенцев, налажен подвоз гуманитарной помощи.

Как рассказал мэр Руслан Требушкин в эфире телеканала "Украина 24", город продолжает укрепляться.

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По его словам, в Покровске работают эвакуационные поезда. Однако многие жители остаются в своих домах.

"Постоянно происходит подвоз продуктов, есть много гуманитарной помощи, которую передают организации. В частности, компания Метинвест Ахметова передала нам около 12 тыс. продуктовых наборов: эти продукты сейчас крайне необходимы нашим жителям и переселенцам, которые едут через наш город дальше на запад", – пояснил Требушкин.

Покровск помогает с восстановлением и защитой общинам, которые пострадали от обстрелов российских войск:

передают технику;

помогают рыть окопы;

ставят защитные постройки.

"Здесь тоже очень помогает бизнес: компания Метинвест предоставляет технику и материалы. Война объединила всех – и жителей, и бизнес – для нашей победы", – резюмировал Требушкин.

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Напомним, компания Метинвест, совместно с ДТЭК и Фондом Рината Ахметова, создала гуманитарный штаб "Спасаем жизни". Штаб уже закупил для украинцев 2,5 тысячи тонн пищевых продуктов, из которых формируют продуктовые наборы. В планах – закупить еще более тысячи тонн. Бизнесмен Ринат Ахметов передал на помощь Украине более 2,1 млрд. грн.