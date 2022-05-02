Жителям Покровска передали еще 12 тыс. продуктовых наборов

В Покровске продолжается эвакуация мирных жителей и переселенцев, налажен подвоз гуманитарной помощи.
Как рассказал мэр Руслан Требушкин в эфире телеканала "Украина 24", город продолжает укрепляться.
По его словам, в Покровске работают эвакуационные поезда. Однако многие жители остаются в своих домах.
"Постоянно происходит подвоз продуктов, есть много гуманитарной помощи, которую передают организации. В частности, компания Метинвест Ахметова передала нам около 12 тыс. продуктовых наборов: эти продукты сейчас крайне необходимы нашим жителям и переселенцам, которые едут через наш город дальше на запад", – пояснил Требушкин.
Покровск помогает с восстановлением и защитой общинам, которые пострадали от обстрелов российских войск:
- передают технику;
- помогают рыть окопы;
- ставят защитные постройки.
"Здесь тоже очень помогает бизнес: компания Метинвест предоставляет технику и материалы. Война объединила всех – и жителей, и бизнес – для нашей победы", – резюмировал Требушкин.
Напомним, компания Метинвест, совместно с ДТЭК и Фондом Рината Ахметова, создала гуманитарный штаб "Спасаем жизни". Штаб уже закупил для украинцев 2,5 тысячи тонн пищевых продуктов, из которых формируют продуктовые наборы. В планах – закупить еще более тысячи тонн. Бизнесмен Ринат Ахметов передал на помощь Украине более 2,1 млрд. грн.