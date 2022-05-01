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Больница в Донецкой области получила 37 тысяч единиц медикаментов

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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1 мая, 11:10
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Рассказываем, как Фонд Рината Ахметова продолжает помогать украинцам во время войны
Гуманитарная помощь продолжает прибывать в украинские регионы
Гуманитарная помощь продолжает прибывать в украинские регионы / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

С первых дней полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова направил все усилия на гуманитарную помощь стране – в частности, на обеспечение государственной системы здравоохранения Украины необходимыми медикаментами. На днях больница в Краматорске получила 37 тысяч единиц медикаментов от Фонда, ведь город, расположенный всего в 40 километрах от активных боевых действий, как никогда нуждается в помощи.

О ситуации в прифронтовом городе, помощи от Фонда Рината Ахметова и о том, как функционирует больница в условиях военного положения, рассказал Алексей Коваленко, генеральный директор КНП "Городская больница №3" Краматорского городского совета.

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"Наше медицинское учреждение – это многопрофильная больница, и мы стараемся даже сейчас, когда многие люди по разным причинам были вынуждены эвакуироваться, работать в полную силу. Сейчас у нас функционирует и травматология, неврология, хирургическое отделение и т.д." , – рассказал врач.

Несмотря на то, что в 40 километрах идут бои, постоянно слышны взрывы, в город залетают ракеты, персонал добросовестно выполняет свои обязанности. В больницу привозят много раненых – как гражданских, так и военных, лечение которых требует стабильного наличия медикаментов. Коваленко отметил, что в настоящее время больница не испытывает значительных трудностей с логистикой медицинских препаратов.

"Мы чувствуем руку помощи от многих организаций. В частности, от Фонда Рината Ахметова, который поддерживал нас еще в период активной фазы пандемии COVID-19. Ожидаем поддержку и дальше. Военные выполняют свою работу, мы – свою, Фонд Рината Ахметова, соответственно, также выполняет свою. Вместе мы обязательно победим", – подчеркнул Коваленко.

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Отметим, что с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 580 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и 63 тысячи гемоконтейнеров для доноров крови.

Перечень медикаментов определен в координации с Министерством здравоохранения Украины. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Музей памяти "Голоса Мирных"

Ранее мы рассказывали, что украинский журналист и ведущий социального ток-шоу "Говорит Украина" Алексей Суханов стал амбасадором музея памяти "Голоса Мирных".

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Он призвал украинцев делиться своими историями о войне, чтобы каждая из них была услышана и задокументирована.

Онлай-музей "Голоса Мирных" был создан Фондом Рината Ахметова. Музей занимается сбором свидетельств гражданского населения о трагических событиях войны, которую Россия развязала против Украины.

Ранее мы рассказывали, какую гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова получили киевляне, и писали о гуманитарных грузах на восток Украины.

Андрей Галицкий
Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Больше статей автора
Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
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