В Україні відкрили точку психологічної підтримки через війну: хто може скористатися

Розповідаємо, як Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM та футбольним клубом "Шахтар" допомогає українцям повернутися до мирного життя

У Львові надають психологічну підтримку постраждалим від війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Задля допомоги переселенцям з населених пунктів, що найбільше постраждали від війни, Фонд Ріната Ахметова відкрив точку екстреної психологічної підтримки у Shelter Centre, яку розгорнув ФК "Шахтар" на стадіоні "Арена Львів".

З дорослими та дітьми у точці працюватимуть висококваліфіковані психологи, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Вони допоможуть людям відійти від першого шоку та адаптуватися до нових умов життя.

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Це вже не перша ініціатива Фонду Ріната Ахметова з психологічної підтримки українців від початку повномасштабної війни. Точки психологічної допомоги для переселенців із Маріуполя і Волновахи вже працюють у Запоріжжі.

Зауважимо, що з 2014 року психологічну підтримку Фонду отримали понад 70 000 жителів країни різного віку, для цього 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни".

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Допоможемо". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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Раніше ми розповідали що Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM та футбольним клубом "Шахтар" надав гуманітарну допомогу 1,5 млн людей. Також ми писали про те, скільки футбольний клуб "Шахтар" зібрав для допомоги українцям під час війни.