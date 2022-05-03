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В Україні відкрили точку психологічної підтримки через війну: хто може скористатися

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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3 травня, 16:14
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Розповідаємо, як Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM та футбольним клубом "Шахтар" допомогає українцям повернутися до мирного життя
У Львові надають психологічну підтримку постраждалим від війни
У Львові надають психологічну підтримку постраждалим від війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Задля допомоги переселенцям з населених пунктів, що найбільше постраждали від війни, Фонд Ріната Ахметова відкрив точку екстреної психологічної підтримки у Shelter Centre, яку розгорнув ФК "Шахтар" на стадіоні "Арена Львів".

З дорослими та дітьми у точці працюватимуть висококваліфіковані психологи, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Вони допоможуть людям відійти від першого шоку та адаптуватися до нових умов життя.

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Це вже не перша ініціатива Фонду Ріната Ахметова з психологічної підтримки українців від початку повномасштабної війни. Точки психологічної допомоги для переселенців із Маріуполя і Волновахи вже працюють у Запоріжжі.

Зауважимо, що з 2014 року психологічну підтримку Фонду отримали понад 70 000 жителів країни різного віку, для цього 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни".

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Допоможемо". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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Раніше ми розповідали що Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM та футбольним клубом "Шахтар" надав гуманітарну допомогу 1,5 млн людей. Також ми писали про те, скільки футбольний клуб "Шахтар" зібрав для допомоги українцям під час війни.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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