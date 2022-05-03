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В Украине открыли точку психологической поддержки из-за войны: кто может воспользоваться

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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3 мая, 16:14
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Рассказываем, как Фонд Рината Ахметова совместно с бизнес SCM и футбольным клубом "Шахтер" помогает украинцам вернуться в мирную жизнь.
Во Львове оказывают психологическую поддержку пострадавшим от войны
Во Львове оказывают психологическую поддержку пострадавшим от войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Для помощи переселенцам из населенных пунктов, наиболее пострадавших от войны, Фонд Рината Ахметова открыл точку экстренной психологической поддержки в Shelter Centre, которую развернул ФК "Шахтер" на стадионе "Арена Львов".

Со взрослыми и детьми в точке будут работать высококвалифицированные психологи, специалисты по кризисной психологии и преодоление травматического опыта. Они помогут людям отойти от первого шока и приспособиться к новым условиям жизни.

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Это уже не первая инициатива Фонда Рината Ахметова по психологической поддержке украинцев с начала полномасштабной войны. Точки психологической помощи для переселенцев из Мариуполя и Волновахи работают уже в Запорожье.

Заметим, что с 2014 года психологическую поддержку Фонда получили более 70 000 жителей страны всех возрастов, для этого 250 психологов прошли обучение Фонду по курсу "Травма войны".

Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Поможем" . За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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Ранее мы рассказывали, что Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM и футбольным клубом "Шахтер" предоставил гуманитарную помощь 1,5 млн человек. Также мы писали о том, сколько футбольный клуб "Шахтер" собрал. для помощи украинцам во время войны.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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