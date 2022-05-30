Фонд Рината Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Киев

Миллионы людей стали жертвами полномасштабной войны. Многие были вынуждены покинуть родные дома, чтобы выжить и спасти своих детей. Часть вынужденных переселенцев переехали в столицу нашей страны.
Чтобы поддержать переселенцев, Фонд Рината Ахметова передал в Киев очередной груз гуманитарной помощи. Это более 1,5 тысячи продуктовых наборов в территориальный центр социального обслуживания Оболонского района Киева.
В состав наборов вошли:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
Всего Фонд уже направил в Киев более 46 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.