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Фонд Рината Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Киев

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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30 мая, 11:04
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Более 1,5 тысячи продуктовых наборов получили переселенцы, которые нашли убежище в Оболонском районе столицы
Переселенцы, проживающие в Киеве, получили гуманитарную помощь
Переселенцы, проживающие в Киеве, получили гуманитарную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Миллионы людей стали жертвами полномасштабной войны. Многие были вынуждены покинуть родные дома, чтобы выжить и спасти своих детей. Часть вынужденных переселенцев переехали в столицу нашей страны.

Чтобы поддержать переселенцев, Фонд Рината Ахметова передал в Киев очередной груз гуманитарной помощи. Это более 1,5 тысячи продуктовых наборов в территориальный центр социального обслуживания Оболонского района Киева.

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В состав наборов вошли:

  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего Фонд уже направил в Киев более 46 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.

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