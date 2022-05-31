Hub
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости Life

Терцентры Киева: что это и как получить помощь от Фонда Рината Ахметова

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 18:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как происходит процесс помощи нуждающимся украинцам во время войны
Как украинцам помогают во время войны
Как украинцам помогают во время войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Территориальные центры социального обслуживания в городах Украины обеспечивают поддержку пожилым людям, лицам с инвалидностью, а также вынужденным переселенцам с горячих точек страны, которых во время войны становится все больше. В таких центрах сегодня внутренне перемещенные лица получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова, а именно наборы с продуктами питания.

О давнем сотрудничестве с Фондом и о процессе предоставления гуманитарной помощи жителям Киева рассказала Валентина Крымова, директор территориального центра социального обслуживания Оболонского района города Киева.

Реклама

"В это время очень важно поддерживать население — и это то, что Фонд Рината Ахметова делает уже не первый раз. Мы сотрудничали и в период карантина. Тогда тоже было очень тяжело", – вспоминает директор.

По словам Валентины Васильевны, территориальный центр получает уже вторую партию продуктовых наборов Фонда. В настоящее время они представляются внутри перемещенным лицам, для которых эта помощь очень важна.

"Хочу выразить искреннюю благодарность Фонду Рината Ахметова за помощь, которую он оказывает, причем с первых дней начала вторжения", – говорит Валентина Крымова.

Реклама

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек.

Ранее Ринат Ахметов рассказывал о том, как совершается помощь украинцам в условиях военного вторжения в РФ. Также мы писали, что думает бизнесмен о войне, которую Россия начала против Украины

Реклама

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Убийственный здоровый транспорт: больницы переполнены украинцами с переломами после самокатов Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Изобилие или дефицит? Хватит ли украинцам продуктов в этом году София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

История героя
Непокоренные
Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
История и видео пенсионера-снайпера
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.5

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

32135.21

Cardano (ADA)

0.64

Bitcoin Cash (BCH)

197.79

Ethereum Classic (ETC)

23.83

Litecoin (LTC)

68.98

Theta (THETA)

1.35

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять