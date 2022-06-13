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"Принципово вирішили лишитися в Україні": телеведучий Григорій Решетнік довірив свою історію Музею "Голоси Мирних"

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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13 червня, 18:53
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Григорій Решетник рятував батьків з Миколаєва та на власні очі бачив наслідки звірств РФ в Ірпені
Телеведучий Григорій Решетнік залишився з родиною в Україні попри війну
Телеведучий Григорій Решетнік залишився з родиною в Україні попри війну / Фото: Колаж: Сьогодні, ДСНС України

У перші дні війни родина телеведучого Григорія Решетніка перебувала у Києві, сподіваючись, що довго цей жах не триватиме. Потім вони все ж поїхали до Івано-Франківська.

За законом, як багатодітний батько, Григорій міг виїхати за кордон та вивезти сім'ю, але всі залишилися на Батьківщині.

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"Ми ухвалили принципове рішення, що маємо залишатися в Україні. Так, нашим дітям страшно, але саме тут ми можемо допомагати людям", – зізнався Григорій.

Кожен воює на своєму фронті

Спочатку телеведучий відчував певну провину через те, що поїхав на захід країни. Але, коли вийшов на прогулянку з дітьми, до нього почали підходити люди, які дякували за те, що Григорій в Україні, поруч з ними. Тоді він зрозумів: кожен воює на своєму фронті і має робити те, що йому найкраще вдається.

Він вирішив допомагати мешканцям України та, як публічна людина, розповідати й показувати правду про війну:

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  • займався евакуацією з гарячих точок;
  • координував порятунок власних батьків з Миколаєва, де вони були під обстрілами та без зв'язку;
  • поїхав до Ірпеня, щоб побачити те, що там сталося, та поділитися кадрами через соцмережі.

"Я свято вірю, що ми все відбудуємо, і ці випробування роблять нас ще міцнішими", – переконаний телеведучий.

Історії українців

Багатодітний батько розповів про те, як троє його синів реагують на події війни, та дав поради щодо підтримки дітей. А ще – поділився власною вірою у велику перемогу України. Дивіться та слухайте історію Григорія за посиланням.

Свою історію телеведучий довірив Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів Музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.

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Розказати свою історію може кожен, зробити це можна так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;
  • відвідайте портал Музею та натисніть кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху;
  • зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0-800-509-001.

"Сьогодні" раніше публікували історію футболіста Романа Яремчука та його родини, і писали, як парамедик з Маріуполя рятував людей на війні.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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