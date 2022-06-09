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"Навколо будинку батьків все було обстріляне": футболіст Роман Яремчук поділився історією з Музеєм "Голоси Мирних"

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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9 червня, 19:20
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Популярний футболіст з України, якого знає весь світ, розповів про жахи, які пережили його рідні через РФ
Родина українського футболіста на собі відчула всі жахи війни РФ проти України
Родина українського футболіста на собі відчула всі жахи війни РФ проти України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

43 доби жаху та відчаю. Найближчі родичі Романа Яремчука переживали російське вторгнення у напівзруйнованому Чернігові.

Український футболіст розповів, хто допоміг їх врятувати, і поділився, як сам витримує важкі місяці війни.

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"Я розумів, що щось буде. Але те, що росіяни будуть витворяти в нашій країні, не міг собі уявити у найстрашніших фантазіях", – поділився Яремчук.

Життя в бомбосховищі

Батьки дружини футболіста залишалися у Чернігові. Навколо будинку, де вони мешкали, все було обстріляне. Родичі сиділи в бомбосховищі, у них закінчувалися їжа та вода. Через волонтерів Роман та його дружина допомагали привезти їм хоча б буханку хліба та пляшку води.

У певний момент ситуація стала настільки критичною, що Роман не знав, що робити. Тоді він звернувся до колеги по збірній України, Андрія Ярмоленка, знаючи, що той з Чернігова. Андрій одразу відгукнувся, і за два дні батьків вивезли з міста.

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"Я хвилювався не за себе, а за близьких, сім’ю, друзів... І якщо для мене це був шок, то я не уявляю, що переживають люди, які перебувають у найгарячіших точках", – зізнався Роман.

Потрібно робити, що можеш

Футболіст упевнений: під час війни кожен має робити для своєї країни те, що може. Як відома людина, він реалізує власну мету – привернути якомога більше уваги світу до України та страшних подій, що відбуваються через Росію.

Роман Яремчук довірив свою історію Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Послухати її можна за посиланням. Музей є найбільшим в світі архівом історій мирних жителів України, які постраждали від війни. Зараз там уже понад 20 тис. історій з перших вуст, котрі зібрали з 2014 року.

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Розказати власну історію можна дуже просто. Достатньо опублікувати її на власній сторінці у Facebook з хештегами #Голоси_Мирних та #розкажіть_свою_історію. Опісля слід перейти на сайт Музею і натиснути кнопку "Розповісти історію". Можна також звернутися на безкоштовну гарячу лінію за номером: 0-800-509-001.

Раніше ми розповідали про проєкт "Герої енергетичного фронту", який збирає історії працівників компаній, що забезпечують українцям комфорт в умовах війни. Дружина енергетика також розповіла про розлуку з чоловіком та щоденні молитви, щоб він знову вийшов на зв’язок.

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